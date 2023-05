Terremoto atinge Leste do Japão, mas sem alerta de tsunami

Um forte terremoto atingiu o Leste do Japão nesta sexta-feira (26), mas não houve alerta de tsunami, de acordo com a emissora pública NHK.

O tremor ocorreu às 19h03 (horário local), com magnitude de 6,2, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão, abalando edifícios em Tóquio, bem como nas províncias vizinhas, mas não houve relatos imediatos de grandes danos.

O epicentro foi perto da prefeitura de Chiba, a leste de Tóquio, a uma profundidade de 50 quilômetros.

Imagens da NHK mostraram prédios tremendo perto do Aeroporto Internacional de Narita, em Chiba. As autoridades aeroportuárias estavam verificando danos em suas pistas, disse a NHK.

A Companhia Ferroviária do Leste do Japão disse que suspenderia alguns serviços de trem em Chiba.

Terremotos são comuns no Japão, uma das áreas mais sismicamente ativas do mundo. O Japão é responsável por cerca de um quinto dos terremotos mundiais de magnitude 6 ou superior.

