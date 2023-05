Sassuolo empata com a já rebaixada Sampdoria pelo Italiano

A Sampdoria, matematicamente rebaixada desde o último dia 8, despediu-se da Serie A diante de sua torcida, com um empate (2-2) com o Sassuolo, nesta sexta-feira, pela 37ª e penúltima rodada.

Manolo Gabbiadini colocou a Sampdoria na frente aos oito minutos, mas o Sassuolo virou com gols de Domenico Berardi (9') e do brasileiro Matheus Henrique (11'). O empate veio com um gol contra do croata Martin Erlic aos 78 minutos de jogo.

A queda da Sampdoria para a Serie B vai deixar a elite italiana sem um dos seus clubes mais tradicionais, que foi campeão nacional em 1991 e até chegou à final da Copa dos Campeões Europeus em 1992 (atual Liga dos Campeões), onde perdeu por 1 a 0 para o Barcelona em Wembley, com um gol de falta de Ronald Koeman na prorrogação.

A Sampdoria vai encerrar, contra o campeão Napoli no próximo fim de semana, uma péssima temporada 2022-2023, na qual soma apenas 19 pontos na tabela (três vitórias, dez empates e vinte e quatro derrotas).

Já o Sassuolo, na 'zona tranquila' da tabela, é o 13º.

-- Resultados da 37ª rodada da Serie A e classificação:

- Sexta-feira:

Sampdoria - Sassuolo 2 - 2

- Sábado:

(10h00) Salernitana - Udinese

Spezia - Torino

(13h00) Fiorentina - Roma

(15h45) Inter - Atalanta

- Domingo:

(07h30) Hellas Verona - Empoli

(10h00) Monza - Lecce

Bologna - Napoli

(13h00) Lazio - Cremonese

(15h45) Juventus - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 86 36 27 5 4 73 26 47

2. Lazio 68 36 20 8 8 55 28 27

3. Inter 66 36 21 3 12 67 40 27

4. Milan 64 36 18 10 8 60 42 18

5. Atalanta 61 36 18 7 11 59 43 16

6. Roma 60 36 17 9 10 47 35 12

7. Juventus 59 36 21 6 9 55 32 23

8. Monza 52 36 14 10 12 46 46 0

9. Bologna 50 36 13 11 12 48 45 3

10. Torino 50 36 13 11 12 38 40 -2

11. Fiorentina 50 36 13 11 12 48 41 7

12. Udinese 46 36 11 13 12 45 44 1

13. Sassuolo 45 37 12 9 16 46 58 -12

14. Empoli 42 36 10 12 14 36 46 -10

15. Salernitana 39 36 8 15 13 45 58 -13

16. Lecce 33 36 7 12 17 30 43 -13

17. Spezia 31 36 6 13 17 30 56 -26

18. Hellas Verona 30 36 7 9 20 29 55 -26

19. Cremonese 24 36 4 12 20 32 66 -34

20. Sampdoria 19 37 3 10 24 24 69 -45

./bds/bur/dr/aam