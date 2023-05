Região russa na fronteira com a Ucrânia é alvo de ataques

A região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, foi alvo de dezenas de disparos de artilharia nas últimas 24 horas, anunciou o governador do território que foi cenário de uma incursão no início da semana.

Em seu canal do Telegram, Viacheslav Gladkov afirmou que a localidade de Kozinka, no distrito de Grayvoron, foi atingida por 132 obuses. Vários edifícios da região foram danificados, de acordo com o governador, que não divulgou um balanço de vítimas.

O governador também afirmou que o distrito de Belgorodski, próximo da capital regional Belgorod, foi atingido por 14 disparos, em particular de drones, incluindo um contra o edifício administrativo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O distrito de Grayvoron foi cenário na segunda e terça-feira da maior incursão em território desde o início do conflito.

O ataque foi reivindicado por dois grupos russos que combatem do lado de Kiev e se apresentaram como o Corpo de Voluntários Russos e a Legião Liberdade para a Rússia.

Ao comentar sobre a incursão, Moscou afirmou que "esmagou", com a Força Aérea e a artilharia, um comando ucraniano que atacou a região de Belgorod.

A Legião Liberdade para a Rússia afirmou que dois combatentes morreram e 10 ficaram feridos durante o ataque.

Moscou alega que matou mais de 70 agressores.

Nos últimos meses, a região de Belgorod foi alvo frequente de ataques que Moscou atribui ao exército ucraniano.

bur/avl/meb/fp/aa