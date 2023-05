Pauta de infográficos

* Rússia-Ucrânia-conflito:

1/ Mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 26 de maio às 4h (Bras.). (135 x 165 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da linha de frente próxima a cidade de Bakhmut, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. (90 x 101 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* Turquia-política-eleições:

1/ Resultados definitivos do primeiro turno das eleições presidenciais na Turquia, com dois dos candidatos qualificados para o segundo turno. (45 x 71 mm) - Atualização disponível

2/ Gráfico com a divisão de cadeiras do novo parlamento turco, com os resultados definitivos das eleições legislativas de 14 de maio. (90 x 76 mm) - Atualização disponível

* Japão-terremoto: mapa do Japão localizando o epicentro do terremoto de magnitude 6,2 em 26 de maio. (44 x 46 mm) - Disponível

* EUA-política-economia-dívida-orçamento:

1/ Evolução do teto da dívida dos Estados Unidos desde o final de 2005. (89 x 74 mm) - Reenvio disponível

2/ Receita, gastos por setor e déficit previstos no orçamento federal dos Estados Unidos para o ano fiscal 2023, até abril. (135 x 110 mm) - Reenvio disponível

* IA-ciência-internet-tecnologia-informática-UE-direitos-economia:

1/ Principais algoritmos utilizados pelos três tipos diferentes de aprendizagem automática ("Machine learning") e exemplos de aplicação. (180 x 129 mm) - Disponível

2/ Descrição dos três tipos de algoritmos utilizados na aprendizagem automática ("Machine learning": aprendizagem supervisionada, aprendizagem não supervisionada e aprendizagem por reforço. (135 x 101 mm) - Disponível

3/ Esquema com o funcionamento das redes neurais artificiais, técnica utilizada no campo do aprendizado profundo ("deep learning"). (180 x 99 mm) - Disponível

4/ Exemplos dos Modelos de linguagem Grande por empresa que os desenvolveram e número de parâmetros utilizados para o treinamento. (135 X 137 mm) - Disponível

* Fbl-EUR-C3-Liga-Europa-UEFA:

1/ 10 últimos ganhadores da Liga Europa. (44 x 70 mm) - Disponível

2/ Apresentação da final da Liga Europa 2022-2023 entre Sevilla e Roma, que será disputada em 31 de maio em Budapeste. (135 x 135 mm) - Disponível

* Nepal-alpinismo-montanhas-Everest:

1/ Número de pessoas que alcançaram o cume do Everest durante a alta temporada, desde a primeira escalada de sucesso em 1953 até 2022. (135x104 mm) - Disponível

2/ Itinerário da primeira escalada de sucesso do Monte Everest. (135x112 mm) - Disponível

Contato: [email protected] - http://www.afpforum.com/AFPForum/