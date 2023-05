Madeleine McCann: polícia encerra busca sem provas concretas; confira

As autoridades portuguesas finalizaram na última quinta, 25,o fim das buscas por Madeleine McCann na barragem perto do local onde a garota desapareceu, em 2007 na cidade de Algarve. As investigações foram retomadas após um pedido da polícia alemã na segunda-feira, 22.

Sobre as equipes de busca, mergulhadores e policiais com cães farejadores exploraram a barragem que fica a 50 quilômetros da Praia da Luz, de onde a garota desapareceu ao aproveitar as férias com a família.



De acordo com a polícia de Portugal, a procura resultou na busca de materiais que serão periciados, mas não houve especificação sobre o tipo de material coletado.

Em comunicado, foi revelado que a operação de três dias solicitada pela Alemanha já terminou e que o material recolhido será entregue às autoridades alemãs depois de "salvaguardar os interesses da investigação ainda em curso em Portugal".

Além da operação ter sido realizada tanto na terra quanto na água, o uso de drones e de uma tecnologia avançada que detecta vestígios humanos também esteve presente no processo.

Relembre o caso de Madeleine Mccann

Há 16 anos, Madeleine passava as férias com a família em Portugal, quando desapareceu aos arredores da Praia da Luz, pouco antes de completar 4 anos de idade. A menina estava no quarto com seus irmãos gêmeos no momento do sumiço. Seus pais, os médicos Kate e Gerry Mccann, haviam saído para um jantar num restaurante perto do Hotel.

A investigação inicial da polícia portuguesa na área próxima ao apartamento de férias foi duramente criticada. A busca estendeu-se rapidamente à região ao redor, mas não foi encontrado qualquer vestígio de Madeleine.

Em 2020, as autoridades da Alemanha anunciaram que acreditavam que Madeleine estava morta e que o suspeito Christian Brueckner provavelmente era o responsável. O homem costumava visitar com frequência o reservatório que se tornou local das buscas.

Ano passado, em 2022, Christian Brueckner foi anunciado como suspeito oficial do caso. O condenado por abuso de crianças e tráfico está atrás das grades na Alemanha por ter estuprado uma senhora de 72 anos na mesma zona do Algarve.