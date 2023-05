Luta contra o rebaixamento movimenta penúltima rodada do campeonato espanhol

A luta pela permanência na primeira divisão, com sete equipes numa faixa de apenas cinco pontos na parte inferior da tabela, concentra as atenções da 37ª rodada do campeonato espanhol, que o Real Madrid abre em sua visita ao Sevilla com o desfalque de Vinícius Júnior para os 'merengues'.

O atacante, que não pôde jogar na quarta-feira contra o Rayo Vallecano devido a dores no joelho, tampouco estará em campo no Sánchez Pizjuán neste sábado.

"Temos algumas baixas, as de Karim (Benzema), Vinícius e (Marco) Asensio", disse nesta sexta-feira o treinador do time da capital, Carlo Ancelotti, explicando que "o joelho continua a incomodar" o brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele não viaja porque não pode jogar, se tivesse uma possibilidade de jogar, viajaria e tentaria jogar", acrescentou Ancelotti, negando que o atacante tenha sido popuado para ser protegido após a polêmica causada pelos insultos racistas dos quais ele foi alvo em Valência.

"Não importa se o jogo é fora de casa ou em casa. Ele não pode jogar, ponto final", acrescentou Ancelotti sobre Vinícius, que nos últimos dois dias treinou separado dos companheiros.

O Real Madrid buscará manter o segundo lugar no campeonato contra o Sevilla (10º), que chega com as atenções também voltadas para a final da Liga Europa, na quarta-feira, contra a Roma.

No domingo, o Cádiz (17º), primeiro time na 'zona da salvação' empatado em pontos com o Valladolid (18º), primeiro time na zona de rebaixamento, recebe o Celta (14º).

Os galegos estão a apenas dois pontos acima da zona da degola.

O Valladolid, animado após vencer o campeão Barcelona por 3 a 1 na terça-feira, recebe o Almería (15º) em duelo de times que precisam da vitória, já que os andaluzes estão apenas um ponto à frente do adversário.

O Valencia (13º) receberá o Espanyol (19º), que luta desesperadamente para permanecer e tem as últimas chances depois de ter conquistado um ponto de ouro na quarta-feira, contra o Atlético de Madrid, com uma reação espetacular: estava perdendo por 3 a 0 e conseguiu empatar em 3 a 3 em apenas 15 minutos.

Uma derrota para o clube 'perico' significará o rebaixamento do Espanyol para a segunda divisão, se Valladolid, Cádiz e Getafe pontuarem.

O Valencia tampouco pode relaxar depois de perder na quinta-feira fora de casa para o Mallorca.

No topo da tabela, com o campeão Barça inalcançável, o Atlético (3º) recebe a Real Sociedad (4ª) no domingo com o objetivo de recuperar o segundo lugar do campeonato, que perdeu após o empate em Cornellá.

Os jogadores comandados por Simeone recebem uma Real Sociedad que busca a vitória para garantir o quarto lugar e a última vaga para a próxima Liga dos Campeões.

O clube basco tem cinco pontos de vantagem sobre o Villarreal (5º), que visita o Rayo Vallecano (12º).

--- Programação da 37ª rodada da LaLiga (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(14h00) Sevilla - Real Madrid

- Domingo:

(14h00) Barcelona - Mallorca

Getafe - Osasuna

Cádiz - Celta Vigo

Almería - Valladolid

Athletic Bilbao - Elche

Valencia - Espanyol

Girona - Betis

Atlético de Madrid - Real Sociedad

Rayo Vallecano - Villarreal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 85 36 27 4 5 66 18 48

2. Real Madrid 74 36 23 5 8 72 34 38

3. Atlético de Madrid 73 36 22 7 7 66 30 36

4. Real Sociedad 68 36 20 8 8 48 32 16

5. Villarreal 63 36 19 6 11 56 36 20

6. Betis 56 36 16 8 12 43 39 4

7. Osasuna 50 36 14 8 14 34 39 -5

8. Athletic Bilbao 50 36 14 8 14 46 41 5

9. Girona 49 36 13 10 13 56 51 5

10. Sevilla 49 36 13 10 13 45 50 -5

11. Mallorca 47 36 13 8 15 34 40 -6

12. Rayo Vallecano 46 36 12 10 14 43 49 -6

13. Valencia 40 36 11 7 18 39 42 -3

14. Celta Vigo 40 36 10 10 16 41 51 -10

15. Almería 39 36 11 6 19 46 62 -16

16. Getafe 38 36 9 11 16 32 44 -12

17. Cádiz 38 36 9 11 16 28 52 -24

18. Valladolid 38 36 11 5 20 33 63 -30

19. Espanyol 35 36 8 11 17 47 64 -17

20. Elche 21 36 4 9 23 28 66 -38

./bds/gr/pm/aam