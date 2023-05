Erdogan é favorito no 2º turno presidencial na Turquia, mas oposição tenta avançar

O atual presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, é favorito para vencer as eleições presidenciais que acontecem no próximo domingo, 28, conforme indicam múltiplas pesquisas de intenções de voto. No primeiro turno, que aconteceu em 14 de maio, Erdogan obteve 49,5% dos votos, contra 44,9% do rival Kemal Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu, porém, ainda tem chance de reverter o resultado e aposta em uma aproximação com os nacionalistas e em estratégias para convencer os mais de 8 milhões de turcos que não foram às urnas no primeiro turno.

O candidato da oposição, que se consolidou como contrário ao autoritarismo de Erdogan, se comprometeu a não avançar em negociações de paz com militantes curdos, e expulsar do país os milhões de refugiados sírios.

Erdogan já governa o país há 20 anos, e é favorito mesmo diante da disparada na inflação e do congelamento da taxa de juros. Seu partido já conquistou a maioria no parlamento, e o candidato que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, Sinan Ogan, que obteve 5,2% dos votos, declarou apoio ao atual presidente.

Como estratégia para enfraquecer o opositor, Erdogan tem apostado em pintar Kilicdaroglu como próximo ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) para enfraquecê-lo entre os nacionalistas religiosos. Fonte: Associated Press