Borussia Dortmund tem 90 minutos para acabar com hegemonia do Bayern

Em seu impressionante Westfalenstadion e seus 80.000 espectadores, 25.000 deles na mítica 'Muralha Amarela', o Borussia Dortmund tem 90 minutos neste sábado para conquistar seu primeiro título alemão desde 2012 e encerrar o reinado de dez anos do Bayern de Munique.

Desde a vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Augsburg na semana passada, um clima de euforia inédito na última década tomou conta de Dortmund, a nona maior cidade alemã, com 600 mil habitantes, no coração do Ruhr industrial.

Preto e amarelo, as cores do time, ganharam as ruas. Tudo está pronto para um fim de semana de festa, como aconteceu em 2012, quando o time então comandado pelo técnico Jurgen Klopp conquistou o campeonato e 400 mil torcedores comemoraram.

O treinador Edin Terzic tenta evitar esse clima: "Temos um jogo da Bundesliga para disputar. Vai ser muito difícil, o Mainz está muito no topo da classificação no segundo turno."

Foi exatamente o Mainz (9º) que derrotou o Bayern Munique em seu estádio há quatro semanas, o auge de um período de euforia em que emendou dez jogos sem derrota. Desde então, perdeu quatro partidas com 13 gols sofridos, sendo que, nesta última rodada, o time não tem nada em disputa.

No topo da tabela, o Dortmund tem dois pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique, que viaja para enfrentar o Colônia, a apenas 100 quilômetros do Westfalenstadion. O Borussia precisa vencer para não ter que se preocupar com o gigante da Baviera.

"O bom é que o campo é tão grande quanto na semana passada e a bola é redonda de novo", brincou Terzic ao relativizar a situação em entrevista dada 48 horas antes do jogo.

O Dortmund chega à última rodada em primeiro lugar graças a sua força em casa, onde está invicto desde o dia 20 de agosto: foram 14 vitórias, um empate contra o Bayern e apenas uma derrota, no início da temporada contra o Werder Bremen, em jogo que vencia por 2 a 0 até o minuto 88.

Para o último duelo, Terzic aguarda o retorno de sua estrela, o inglês Jude Bellingham, ausente em Augsburg devido a um problema no joelho.

Por outro lado, o clima em Munique está pesado. Depois de ser derrotado pelo Leipzig (3-1) na Allianz Arena na semana passada, o Bayern não depende mais de si.

O fantasma de um ano sem títulos paira sobre o clube, algo inédito desde 2011.

-- Programação da 34ª e última rodada do campeonato alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(10h30) Wolfsburg - Hertha Berlim

Borussia Dortmund - Mainz

1. FC Union Berlin - Werder Bremen

Colônia - Bayern de Munique

B. Moenchengladbach - Augsburg

Eintracht Frankfurt - Freiburg

RB Leipzig - Schalke 04

Bochum - Bayer Leverkusen

Stuttgart - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Borussia Dortmund 70 33 22 4 7 81 42 39

2. Bayern de Munique 68 33 20 8 5 90 37 53

3. RB Leipzig 63 33 19 6 8 60 39 21

4. 1. FC Union Berlin 59 33 17 8 8 50 38 12

5. Freiburg 59 33 17 8 8 50 42 8

6. Bayer Leverkusen 50 33 14 8 11 57 46 11

7. Wolfsburg 49 33 13 10 10 56 46 10

8. Eintracht Frankfurt 47 33 12 11 10 56 51 5

9. Mainz 45 33 12 9 12 52 53 -1

10. Colônia 42 33 10 12 11 48 52 -4

11. B. Moenchengladbach 40 33 10 10 13 50 55 -5

12. Werder Bremen 36 33 10 6 17 51 63 -12

13. Hoffenheim 35 33 10 5 18 47 56 -9

14. Augsburg 34 33 9 7 17 42 61 -19

15. Stuttgart 32 33 7 11 15 44 56 -12

16. Bochum 32 33 9 5 19 37 72 -35

17. Schalke 04 31 33 7 10 16 33 67 -34

18. Hertha Berlim 26 33 6 8 19 40 68 -28

./bds/tba/ole/pm/aam/rpr