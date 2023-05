AZ Alkmaar veta entrada de 43 'ultras' em seu estádio por agressões em jogo contra West Ham

O AZ Alkmaar, clube da primeira divisão holandesa, anunciou, na quinta-feira (25), que 43 'ultras' foram sancionados com a proibição de entrar no estádio, após os ataques a torcedores do West Ham no jogo de volta da semifinal da Liga Conferência Europa, em 18 de maio, na Holanda.

"O AZ emitiu 43 proibições de entrada no estádio em resposta aos problemas da semana passada. Isso diz respeito às pessoas envolvidas na má conduta na semifinal europeia em Alkmaar", disse o clube na noite de quinta-feira.

O clube confirmou a abertura de uma investigação pelas autoridades holandesas. A polícia já prendeu 14 pessoas após o incidente.

"Não está de forma alguma excluído que outras proibições de estádio sejam decretadas em nível nacional", acrescentou o clube no comunicado.

O AZ assinalou que está discutindo possíveis medidas "com as autoridades competentes" antes do jogo de domingo da Eredivisie (primeira divisão holandesa) contra o PSV Eindhoven.

A violência teve início após o gol do espanhol Pablo Fornals, que deu a vitória aos 'Hammers' por 1 a 0 e a classificação para sua primeira final europeia em 47 anos.

Ultras encapuzados do AZ tentaram invadir a área reservada aos familiares dos jogadores e membros da comissão técnica do West Ham após o término da partida.

O treinador do West Ham, David Moyes, admitiu que ficou preocupado com a segurança de sua família.

O futebol na Holanda vem enfrentando um aumento da violência nesta temporada, com uma série de incidentes graves.

Em abril, o meio-campista do Ajax, Davy Klaasen, foi ferido por um isqueiro lançado da arquibancada por um torcedor do Feyenoord.

