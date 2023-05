Argentina goleia Nova Zelândia (5-0) com golaço de Luka Romero e avança como líder no Mundial Sub-20

A seleção argentina goleou a Nova Zelândia por 5 a 0 e fechou sua participação no Grupo A do Mundial Sub-20 como líder, em partida disputada nesta sexta-feira pela terceira e última rodada.

A 'Albiceleste', que já havia se garantido nas oitavas de final por antecipação, obteve uma vitória tranquiloa sobre os neozelandeses com gols de Ignacio Maestro Puch (13'), Gino Infantino (16'), Luka Romero (34'), Brian Aguirre (50', de pênalti) e Alejo Veliz (86').

O destaque da partida foi o gol espetacular de Romero, da Lazio, que iniciou a jogada com a bola em seu campo, se livrou de dois adversários, avançou a toda velocidade para o território rival e acertou um chute de pé esquerdo no ângulo, em um dos gols mais bonitos deste Mundial.

A Argentina venceu o Grupo A com 9 pontos e terá a companhia nas oitavas de final do Uzbequistão (4 pontos e saldo de +1), enquanto a Nova Zelândia (4 pontos e -4 de saldo) vai precisa esperar para saber se continua no torneio como uma das melhores terceiro colocadas. A Guatemala se despediu sem pontuar e sem marcar gols.

