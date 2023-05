Ancelotti diz que Vinícius Jr, com dores no joelho, não vai jogar contra o Sevilla

O desconforto no joelho do atacante brasileiro Vinícius Júnior vai impedi-lo de jogar neste sábado pela 37ª e penúltima rodada da Liga contra o Sevilla, anunciou Carlo Ancelotti nesta sexta-feira (26).

"Temos um jogo contra um adversário difícil. Temos os desfalques de Karim [Benzema], Vinícius e [Marco] Asensio. O restante do elenco está bem", disse o treinador do time merengue na coletiva de imprensa antes do jogo.

Ancelotti insistiu que o desfalque de Vinícius se deve a um desconforto no joelho e não a uma eventual vontade de protegê-lo no momento em que faltam apenas dois jogos para o fim da temporada, após os insultos racistas recebidos no último domingo em Valência e a subsequente polêmica que surgiu esta semana.

"Ele não viaja porque não pode jogar, se tivesse a possibilidade de jogar, viajaria e tentaria jogar", disse Ancelotti antes do jogo na capital andaluza.

"O joelho continua incomodando. Não importa se o jogo é fora de casa ou em casa, ele não pode jogar, ponto final", insistiu o treinador merengue, que já não havia contado com o brasileiro na quarta-feira na vitória sobre o Rayo Vallecano.

"Espero que ele possa jogar a última partida" no dia 4 de junho no Santiago Bernabéu na última rodada do campeonato espanhol contra o Athletic Bilbao, disse Ancelotti.

Sem Vini, nem Benzema, que se recupera de um corte no pé, nem Asensio, o Real Madrid enfrenta o Sevilla praticamente sem atacantes.

"Vamos entrar com um time para tentar vencer. Mesmo que não tenhamos na frente os atacantes mais habituais, será uma escalação muito competitiva porque temos jogadores muito bons", disse o técnico italiano.

Por outro lado o treinador merengue não quis antecipar se esta poderá ser a oportunidade para dar minutos de jogo ao belga Eden Hazard, que mal atuou nesta temporada.

