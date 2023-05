Tufão se afasta de Guam após causar estragos

O tufão Mawar, que atingiu Guam com ventos de até 225 km/h, afastava-se daquela ilha nesta quinta-feira (25), após ter deixado o local sem luz e causado estragos.

Sua passagem lenta e devastadora por este enclave militar remoto dos Estados Unidos constituiu a pior tempestade a atingir aquele território em décadas.

Durante a madrugada, Mawar chegou ao ponto mais próximo daquele pequeno território, e afastava-se, agora, na direção noroeste. "As condições irão se manter em Guam, mas não devem piorar", informou a Defesa Civil, que antecipou ventos de 45 a 90 km/h para esta quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dezenas de milhares de residências amanheceram sem luz nesta quinta-feira, informou a Autoridade Elétrica de Guam. Autoridades ainda não fizeram um balanço dos danos, uma tarefa dificultada pela interrupção no fornecimento de energia.

"O Mawar inicia sua marcha lenta para fora", informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), mas a maior parte de Guam continuava sob alerta de tufão nesta quinta-feira, com rajadas destrutivas e ondas fortes.

As condições de navegação ainda são "catastróficas" para as embarcações pequenas e "extremamente perigosas" para as grandes, alertou a agência.

bur-rle/seb/dl/jvb/zm/ll/gm/llu/atm/ag/lb