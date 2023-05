Rússia diz ter interceptado bombardeiros dos EUA no mar Báltico

As autoridades russas anunciaram, nesta quinta-feira (25), que mobilizaram caças para impedir que dois bombardeiros americanos "violassem as fronteiras do Estado" no Mar Báltico, onde um incidente similar já aconteceu esta semana.

O Ministério russo da Defesa relatou que seus homens identificaram "dois bombardeiros estratégicos americanos B-1B na zona aérea".

"A violação da fronteira do Estado foi impedida", disse o ministério, em um comunicado.

Segundo Moscou, esta operação "foi realizada de acordo com as regras internacionais de uso do espaço aéreo".

Isso representa o mais recente de uma série de incidentes desse tipo nas últimas semanas, nos quais as autoridades russas informaram terem interceptado vários aviões militares ocidentais.

Os incidentes entre aviões russos e de países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se multiplicaram nos últimos anos, antes mesmo do início da operação militar russa na Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado.

