Roma luta para se aproximar da Champions antes da final da Liga Europa contra o Sevilla

A Roma de José Mourinho, sexta colocada da Serie A italiana, vai precisar suar muito no sábado em sua visita à Fiorentina (11ª), pela 37ª e penúltima rodada, e contar com a sorte para manter suas chances de terminar no G4 e se classificar para a próxima Liga dos Campeões.

Não será nada fácil, já que o time está quatro pontos atrás do quarto colocado Milan, faltando duas rodadas para o fim, o que faz suas chances parecem reduzidas e podem desaparecer neste fim de semana.

Outra forma que os romanos têm de chegar à próxima Liga dos Campeões é vencendo a Liga Europa, na final de quarta-feira, 31 de maio, contra o Sevilla, em Budapeste. A visita a Florença é exatamente o último jogo da Roma antes de enfrentar a equipe andaluza.

A Atalanta (5ª) também quer aumentar suas chances de vaga na Liga dos Campeões. O time tem um ponto a mais que a Roma e está três pontos atrás do quarto colocado Milan.

A Atalanta tem um jogo difícil neste sábado, contra a Inter de Milão (3ª), que possui cinco pontos a mais e está muito perto de garantir a presença na próxima Champions.

Além disso a Inter vive uma euforia por ter conquistado o bicampeonato da Copa da Itália na quarta-feira, ao vencer a Fiorentina na final, e não pode deixar de ter já em mente o seu desafio mais emocionante no final desta temporada: a grande final da Liga dos Campeões do dia 10 de junho, em Istambul, na Turquia, contra o Manchester City.

Já o Milan vai tentar se consolidar na 'zona da Champions' em sua visita à Juventus (7ª), que após a sanção que levou o time a perder dez pontos devido a fraudes contábeis, confirmada na segunda-feira, ficou a cinco pontos do quarto lugar. Aos turineses só a vitória interessa nesse jogo para chegarem à última rodada com chances.

O Napoli, matematicamente campeão da Serie A desde abril, visita o Bologna (9º) no domingo.

E a já rebaixada Sampdoria recebe o Sassuolo nesta sexta-feira, na abertura da rodada.

--- Programação da 37ª rodada da Serie A (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h45) Sampdoria - Sassuolo

- Sábado:

(10h00) Salernitana - Udinese

Spezia - Torino

(13h00) Fiorentina - Roma

(15h45) Inter - Atalanta

- Domingo:

(07h30) Hellas Verona - Empoli

(10h00) Monza - Lecce

Bologna - Napoli

(13h00) Lazio - Cremonese

(15h45) Juventus - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 86 36 27 5 4 73 26 47

2. Lazio 68 36 20 8 8 55 28 27

3. Inter 66 36 21 3 12 67 40 27

4. Milan 64 36 18 10 8 60 42 18

5. Atalanta 61 36 18 7 11 59 43 16

6. Roma 60 36 17 9 10 47 35 12

7. Juventus 59 36 21 6 9 55 32 23

8. Monza 52 36 14 10 12 46 46 0

9. Bologna 50 36 13 11 12 48 45 3

10. Torino 50 36 13 11 12 38 40 -2

11. Fiorentina 50 36 13 11 12 48 41 7

12. Udinese 46 36 11 13 12 45 44 1

13. Sassuolo 44 36 12 8 16 44 56 -12

14. Empoli 42 36 10 12 14 36 46 -10

15. Salernitana 39 36 8 15 13 45 58 -13

16. Lecce 33 36 7 12 17 30 43 -13

17. Spezia 31 36 6 13 17 30 56 -26

18. Hellas Verona 30 36 7 9 20 29 55 -26

19. Cremonese 24 36 4 12 20 32 66 -34

20. Sampdoria 18 36 3 9 24 22 67 -45

* Obs.: a Juventus foi sancionada pela Federação Italiana de Futebol com a retirada de 10 pontos devido às irregularidades contábeis.

./bds/bur-dr/aam