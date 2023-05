Peru apreende 58 kg de cocaína com símbolos nazistas que iriam para a Bélgica

A polícia antidrogas do Peru apreendeu 58 quilos de cocaína que seriam enviados para a Bélgica de um porto do norte do país em pacotes embalados com o emblema nazista e que tinham impresso o nome Hitler, informou a polícia nesta quinta-feira (25).

A droga estava distribuída em 50 pacotes, do tamanho de um tijolo, caracterizados cada um por uma suástica, símbolo do nazismo, como mostram as imagens que a polícia divulgou para a imprensa e em suas redes sociais.

Alguns pacotes estavam abertos e tinham escrito em alto relevo "Hitler", sobre o pó branco do suposto cloridrato de cocaína.

A droga ilícita foi encontrada em um navio de bandeira liberiana que estava no terminal de Paita, uma pequena cidade próxima ao Equador. A embarcação havia ancorado vindo de Guayaquil.

A carga foi apreendida e ficou sob custódia policial para que o caso fosse investigado. Não foi informado se alguém foi preso.

A polícia não tem registros de remessas anteriores de drogas com símbolos da Alemanha nazista (1933-1945).

Em 2022, as autoridades peruanas confiscaram mais de 22 toneladas de cocaína.

O Peru é um dos maiores produtores mundias de cocaína, com aproximadamente 400 toneladas mundias, segundo número oficiais. Também é, juntamente com a Bolívia, um dos maiores produtores de folha de coca - matéria-prima da cocaína -, depois da Colômbia.

