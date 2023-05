PRINCIPAIS NOTÍCIAS

=== FUTEBOL RACISMO ===

MADRI:

'Não quis criticar Vinicius', diz presidente da LaLiga

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, afirmou nesta quinta-feira (25) que não pretendia "criticar Vinícius" com o seu tuíte dirigido ao atacante do RealMadrid, a quem considerou um "jogador diferente" que é "um trunfo muito importante do seu clube e da LaLiga ".

(BRA fbl racismo ESP, 569 palavras, já transmitida)

=== EUA CHINA ESPIONAGEM ===

WASHINGTON:

EUA denuncia infiltração de 'agente cibernético' patrocinado pela China

O governo dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais acusaram um "agente cibernético" patrocinado pela China de se infiltrar em redes de infraestruturas críticas americanas, o que Pequim classificou nesta quinta-feira (25) como uma "campanha de desinformação".

(EUA China espionagem Australia internet, 560 palavras, já transmitida)

PEQUIM:

Restrições impostas pela China intensificam batalha com EUA sobre semicondutores

Ao impor restrições ao gigante americano dos semicondutores Micron, a China eleva o tom em relação aos Estados Unidos, em uma disputa tecnológica avivada pelas tensões diplomáticas.

(EUA China comércio, 660 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA CONFLITO RÚSSIA ===

MOSCOU:

Grupo Wagner inicia transferência de posições em Bakhmut para o exército russo

O grupo paramilitar russo Wagner iniciou nesta quinta-feira (25) a transferência ao exército russo de suas posições na cidade ucraniana de Bakhmut, que afirma ter conquistado após meses de combates violentos com as tropas de Kiev.

(Ucrânia conflito Rússia, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MANAUS:

Cientistas vão simular mudanças climáticas na Amazônia para estudar seus efeitos

O que acontecerá com a Amazônia quando os níveis de CO2 na atmosfera aumentarem significativamente nas próximas décadas? Cientistas britânicos e brasileiros estão construindo "anéis de carbono" na maior floresta tropical do mundo para simular o futuro e agir a tempo.

(Brasil clima meio-ambiente ciência Amazônia, 631 palavras, a ser transmitida)

LLORENTE:

Mercado da cocaína em crise na Colômbia

Desde que os traficantes desapareceram, Carlos não consegue vender por um bom preço os torrões de pasta de coca que se acumulam em sua casa. Em outros tempos, teria recebido muito dinheiro por eles, mas uma crise no mercado da droga tem afetado muitos trabalhadores do campo na Colômbia.

(Colômbia guerrilha economia narcotráfico, 574 palavras, já transmitida)

VÉGUETA:

Shady e a mudança climática: a última aventura da famosa arqueóloga peruana

Como Indiana Jones de Hollywood, Ruth Shady não está se aposentando. Após revelar ao mundo a civilização mais antiga da América, o arqueólogo peruano de 76 anos vai atrás dos vestígios de uma catástrofe: a das mudanças climáticas na antiguidade.

(arqueologia história Peru mulheres clima, Reportagem, 600 palavras, já transmitida)

CIDADE DA GUATEMALA:

Eleições na Guatemala se anunciam tensas após exclusão de candidatos

Os guatemaltecos vão escolher, em um mês, seu novo presidente, em eleições tensas devido a denúncias de fraude após a exclusão de vários candidatos pelo partido no poder, acusador de querer consolidar um sistema autoritário.

(eleições governo política Guatemala, 600 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Casey DeSantis, a melhor aliada de Ron para conquistar a Casa Branca

Ela é a esposa de Ron DeSantis, mãe de seus filhos e uma aliada essencial para compensar sua reputação de homem frio. Mas Casey DeSantis é, sobretudo, sua primeira conselheira política, o que faz dela uma figura importante em sua campanha pela indicação republicana para 2024.

(EUA educação família política gente, 600 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Migração líquida no Reino Unido bateu recorde de 606.000 pessoas em 2022

A migração líquida para o Reino Unido atingiu um recorde de 606.000 pessoas em 2022, de acordo com os dados anunciados nesta quinta-feira (25), o que aumenta a pressão sobre um governo conservador que, apesar de suas promessas, não consegue reduzir as chegadas de estrangeiros.

(GB migração, 720 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

HAIA:

Um dos últimos suspeitos do genocídio de Ruanda é detido na África do Sul

Fulgence Kayishema, um dos últimos quatro fugitivos procurados por seu papel no genocídio de Ruanda em 1994, foi detido na quarta-feira na África do Sul, anunciaram nesta quinta-feira (25) os promotores da ONU que investigam o caso.

(ÁfricaSul justiça Ruanda genocídio, 490 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

AIE: investimento em energia solar deve superar extração de petróleo

Os investimentos em energia solar devem superar pela primeira vez, em 2023, os valores gastos com a extração de petróleo, destaca a Agência Internacional de Energia (AIE), que prevê, no entanto, uma recuperação do financiamento de combustíveis fósseis.

(Clima carvão meio-ambiente energia investimentos eletricidade AIE, 640 palavras, já transmitida)

BERLIM:

Alemanha entrou em recessão no 1º trimestre após queda de 0,3% do PIB

A Alemanha entrou em recessão técnica no primeiro trimestre de 2023, após a segunda contração consecutiva do Produto Interno Bruto (PIB), em um cenário de queda da demanda na indústria, inflação e taxas de juros elevadas.

(Alemanha economia, 440 palavras, já transmitida)

PARIS:

Qual impacto da perda da classificação AAA para os EUA?

Uma eventual perda da classificação AAA ("triple A") por parte dos Estados Unidos, após a advertência feita na quarta-feira (24) pela agência de classificação de risco Fitch, seria sobretudo simbólica, em meio à possibilidade de um default no país.

(EUA finanças parlamento política triple A, 588 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NOVA YORK:

Chuva de homenagens para a 'rainha do rock', Tina Turner

A morte de Tina Turner continuou suscitando, nesta quinta-feira (25), homenagens emocionadas dos fãs e do 'showbiz', que a enalteceram como ela gostaria de ser lembrada: como a indiscutível "rainha do rock".

(EUA Suíça música gente, 700 palavras, a ser transmitida)

KUSNACHT:

Vizinhos de Tina Turner lamentam a morte da artista

"Alguém assim deveria viver para sempre", afirmou uma das vizinhas Tina Turner depois de depositar flores nesta quinta-feira (25) diante da residência da lenda da música na Suíça.

(Suíça EUA Turner Mulheres música gente, 520 palavras, já transmitida)

CANNES:

Cinema sobre indígenas chega ao Festival de Cannes

Os krahô do Brasil, os osage dos Estados Unidos, ou os selknam do Chile. Eles são os protagonistas de alguns dos filmes de temática indígena exibidos no Festival de Cinema de Cannes, que os povos indígenas veem como um novo porta-voz da sua causa

(Brasil Cannes meio-ambiente França festival animação cinema Chile indígenas, 620 palavras, já transmitida)

PARIS:

Criador do ChatGPT viaja pelo mundo para defender IA e alertar contra regulação excessiva

Do Brasil à Nigéria, passando por Europa e Ásia, Sam Altman, CEO da OpenAI e criador do ChatGPT, está percorrendo o mundo para tranquilizar sobre os riscos da Inteligência Artificial (IA) e advertir contra projetos regulatórios talvez excessivamente restritivos.

(UE EUA Brasil tecnologia desinformação parlamento IA direitos direito internet, 707 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

