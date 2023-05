'Não quis criticar Vinicius', diz presidente da LaLiga

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, afirmou nesta quinta-feira (25) que não pretendia "criticar Vinícius" com o seu tuíte dirigido ao atacante do Real Madrid, a quem considerou um "jogador diferente" que é "um trunfo muito importante do seu clube e da LaLiga ".

"Não quis criticar o Vinicius", disse Tebas em entrevista coletiva, considerando que "minha frustração foi o meu erro, entendo que o Vinicius está frustrado porque não entende de competências, mas também estou frustrado porque as conheço e não havia sanções".

Tebas disse que não falou com Vinicius, mas que está disposto a fazê-lo e que lhe diria "'desculpe se te ofendi, mas não queria acusá-lo' e explicaria novamente, diria a ele que estou tão frustrado quanto ele".

Tebas gerou polêmica com uma reação no Twitter às críticas de Vinicius à LaLiga, pedindo ao jogador que "antes de insultar a LaLiga, você precisa se informar adequadamente", aludindo à distribuição de competências na hora de poder sancionar.

Tebas lembrou que a capacidade de sanções pertence à Federação Espanhola de Futebol e voltou a pedir para ter capacidade punitiva.

"Queremos competências porque com competências temos a certeza que em meses vamos resolver este problema", acrescentou Tebas.

O presidente da LaLiga lembrou que quando assumiu a presidência da competição em 2013 nos estádios "gritos racistas, gritos homofóbicos eram cantados em coro. Lembro-me de gritos de 'Messi anormal' contra pessoas com transtorno mental".

"Na LaLiga nós insistimos que isso tinha que desaparecer dos estádios e conseguimos", disse Tebas, insistindo que "estamos muito cientes que Vinicius está sendo insultado porque é um grande jogador" e isso gera inveja.

O presidente da LaLiga reclamou de não ter tido apoio de outras instituições em suas denúncias à Justiça por atos racistas nos estádios, principalmente no caso do brasileiro.

"Em todas essas reclamações sempre estivemos sozinhos, nenhuma instituição nos acompanhou e no caso de Vinicius nem mesmo o Real Madrid", explicou Tebas.

Tebas, cuja organização já apresentou várias denúncias por casos relacionados a Vinicius, lembrou que em uma partida em Mallorca denunciou alguns insultos ao jogador, dos quais nem o próprio jogador havia percebido.

"Vinicius é um jogador diferente que não é comum. Estou quase convencido de que ele vai ganhar a Bola de Ouro no futuro", acrescentou Tebas, desejando que ele continue no campeonato espanhol porque "acho que ele é um trunfo muito importante de seu clube e da LaLiga".

"Desde que estamos vendo essa situação, temos estado especialmente atentos nas partidas de Vinicius fora de casa", afirmou Tebas, referindo-se a possíveis insultos ao jogador.

O presidente da LaLiga admitiu estar preocupado com a forma como o que aconteceu pode influenciar a imagem do campeonato espanhol, mas insistiu que "a Espanha não é um país racista e o futebol espanhol não é racista".

"É um golpe que recebemos, mas não vamos chorar e sim trabalhar para recuperar a reputação que podemos ter perdido. Não corresponde à realidade", acrescentou Tebas, que acredita que essa polêmica não vai afetar a candidatura de Espanha, Portugal e Marrocos à Copa do Mundo de 2030.

"Espero que não tenha consequências, estamos mostrando o que estamos fazendo e vamos melhorar, não acho (que terá consequências), faltam muitos anos", afirmou Tebas.

