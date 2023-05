Lewis Hamilton diz que Vini Jr foi 'incrivelmente corajoso' ao reagir contra o racismo

O piloto sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton aplaudiu o jogador brasileiro Vinícius Jr, do Real Madrid, nesta quinta-feira (25), por sua reação contra os insultos racistas que ouviu em um jogo recente da liga espanhola, em Valência.

Vini, de 22 anos, que denunciou os xingamentos que tem que ouvir nos estádios, afirmou que "o racismo é normal na LaLiga" e criticou os responsáveis pelas competições por não agirem com eficácia suficiente contra o problema. O incidente gerou uma onda de reações, tanto na Espanha quanto no exterior.

"É devastador pensar que em 2023 ainda temos que ver e ouvir essas coisas", disse Hamilton em declarações dadas à imprensa antes do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, que acontece neste fim de semana.

"Isso me traz emoções de coisas que vivenciei, seja no Reino Unido ou quando corria na Itália, França ou Espanha", disse ele. "As coisas que as pessoas dizem podem ferir muito. Acho que ele foi incrivelmente corajoso", disse o piloto, se referindo a Vinícius.

O próprio Hamilton já demonstrou apoio à luta contra o racismo em inúmeras ocasiões e se tornou um símbolo dessa causa no mundo do esporte.

