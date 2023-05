Japão mobiliza caças após detectar aeronaves russas perto de sua costa

O Japão mobilizou caças nesta quinta-feira (25) depois de detectar duas aeronaves russas de "reconhecimento" perto de sua costa, uma no oceano Pacífico e outra no mar do Japão, anunciou o Estado-Maior japonês em um breve comunicado.

"Em resposta, aviões de combate (...) da Força Aérea de Autodefesa e outras unidades foram mobilizados", acrescentou.

Este incidente, que não é o primeiro do gênero, ocorre poucos dias depois da participação do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na cúpula do G7 organizada em Hiroshima (oeste do Japão), e durante a qual todos os países membros reafirmaram seu apoio a Kiev contra a invasão russa.

O Japão aplica sanções econômicas e financeiras contra Moscou, estabelecidas pelo G7 e outros países ocidentais desde o início da ofensiva russa na Ucrânia há 15 meses.

Até recentemente, Tóquio tentou melhorar as relações com Moscou, mas agora vê o poder militar da Rússia no Extremo Oriente e sua cooperação com a China como uma séria ameaça à segurança de seu território.

Em maio de 2022, caças russos e chineses voaram juntos perto do Japão, pouco antes de os líderes do grupo Quad, uma aliança informal de segurança da Ásia-Pacífico que inclui Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos, se reunirem em Tóquio.

