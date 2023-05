Delphine Cascarino se machuca e vai desfalcar seleção francesa no Mundial feminino

A atacante do Lyon Delphine Cascarino, lesionada no joelho no domingo durante a partida de seu clube contra o Paris Saint-Germain, ficará "afastada por vários meses" e, portanto, não disputará a Copa do Mundo feminina na Austrália e na Nova Zelândia (de 20 de julho a 20 de agosto).

A jogadora francesa, que passou por vários exames médicos, sofreu uma "ruptura parcial do ligamento comum anterior direito" e deve passar por uma "cirurgia reparadora", disse o comunicado médico do Lyon.

É um duro golpe para a seleção francesa, que inicia sua preparação para o Mundial no dia 20 de junho.

O técnico Hervé Renard já tinha os importantes desfalques, também por lesão, de duas outras jogadoras de ataque: Kadidiatou Diani e Marie-Antoinette Katoto. A primeira deve se recuperar até a Copa do Mundo, mas a segunda é uma séria dúvida para a competição na Oceania.

