Comunicado do Business Wire :Dubai Electricity and Water Authority

A Dubai Electricity and Water Authority (DEWA; Autoridade de Energia e Água de Dubai) começou a receber inscrições de expositores e empresas de todo o mundo para participar da 25a Water, Energy, Technology, and Environment Exhibition (WETEX; Exposição de Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente) e Dubai Solar Show (DSS; Feira Solar de Dubai). A exposição é organizada pela DEWA sob as diretivas da Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante de Dubai, e com o apoio da Sua Alteza Sheik Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, e acontecerá de 15 a 17 de novembro de 2023 no Dubai World Trade Centre. As inscrições podem ser realizadas em https://www.wetex.ae/en/exhibit

25th WETEX and DSS 2023 receives applications for participants and exhibitors (Photo: AETOSWire)

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, diretor presidente e CEO da DEWA, fundador e presidente da WETEX e DSS, destacou que essa é a maior exposição na região nos setores de energia, água, desenvolvimento ecológico, sustentabilidade, veículos elétricos e cidades inteligentes, e uma das maiores exposições especializadas do mundo. Isso a torna a plataforma ideal para que empresas, investidores e visitantes aprendam sobre inovações e soluções nesses setores, troquem experiências, fechem acordos, construam parcerias e explorem oportunidades de investimento em mercados locais e regionais.

"A WETEX e DSS apoia os esforços pioneiros dos EAU e de Dubai no campo de ação climática e na liderança dos EAU quanto aos esforços da região para alcançar emissões líquidas zero. Também consolida as bases para um futuro sustentável. A exposição fornece uma oportunidade importante para que empresas, governos e organizações privadas alcancem milhares de expositores, participantes, oficiais, tomadores de decisão e especialistas em vários setores essenciais", acrescentou Al Tayer.

A 24a WETEX e DSS atraiu 1.750 empresas de 55 países e 64 patrocinadores locais e internacionais. Seus 20 pavilhões internacionais se estenderam por 62.513 metros quadrados. A exposição também contou com muitas reuniões entre empresas, governos, instituições privadas e investidores através de plataformas Business-to-Business (B2B) e Business-to-Government (B2G).

Durante a exposição, a DEWA organizou 110 seminários e painéis de discussão com experts e especialistas proeminentes de todo o mundo sobre sustentabilidade, energia limpa e renovável, hidrogênio verde, dessalinização da água usando energia limpa, redução de emissões no setor de energia, economia circular, geração e armazenamento de energia renovável, tecnologias para transformar resíduos em energia, inteligência artificial, tecnologias emergentes em serviços de utilidade pública, medidores e redes inteligentes, entre outros tópicos essenciais.

