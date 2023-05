Casey DeSantis, a melhor aliada de Ron para conquistar a Casa Branca

Ela é a esposa de Ron DeSantis, mãe de seus filhos e uma aliada essencial para compensar sua reputação de homem frio. Mas Casey DeSantis é, sobretudo, sua primeira conselheira política, o que faz dela uma figura importante em sua campanha pela indicação republicana para 2024.

Esta ex-jornalista de 42 anos nunca está longe do governador da Flórida em eventos importantes e se apresenta com a mesma desenvoltura diante dos microfones e dos eleitores.

Após a passagem do furacão Ian no ano passado, ela arrecadou fundos para as vítimas e foi ao local do desastre para mostrar-lhes sua empatia, exatamente o que falta ao marido, segundo seus críticos.

Para além das políticas ultraconservadoras que promove, a personalidade do governador é uma incógnita.

"Sempre me perguntam: 'quem é Ron DeSantis?'", diz ela em um vídeo divulgado para a campanha de reeleição de seu marido em 2022.

Sua resposta pinta um retrato quase perfeito. Ela descreve o governador como um pai amoroso para seus três filhos (Madison, Mason e Mamie) e o pilar da família quando foi diagnosticada com câncer de mama em 2021. A doença está em remissão há mais de um ano.

"Ele lutou por mim quando eu não tinha forças para lutar. Esse é Ron DeSantis", conclui, com a voz trêmula.

Essa imagem de um marido dedicado é importante para o republicano.

Em Sioux Center, uma pequena cidade de Iowa onde DeSantis realizou um evento em meados de maio, os moradores disseram apreciar esse aspecto de um bom pai de família que respeita os preceitos cristãos.

Sua vida privada "mostra que ele tem bons valores", disse Chantelle Derooy, de 39 anos.

"Para mim, tudo isso dá a ele uma vantagem sobre Trump", comentou Craig Hoftyzer, de 47.

Na hora do banho das massas, Casey DeSantis foi quase tão bem-sucedida quanto o marido.

No mesmo dia, quando o casal participou de uma sessão de perguntas e respostas, o governador, fiel à sua imagem, preferiu falar de números e de leis a contar anedotas privadas. Foi sua esposa quem se encarregou de atenuar, com alguns toques leves, a seriedade de Ron DeSantis.

"Quando ele chegar em casa, não pensem nem por um segundo que ele vai direto para a cama. Deixo os três filhos com ele e quem vai para a cama sou eu", disse ela, provocando risos na plateia.

Mas o papel de Casey DeSantis não é apenas o da esposa simpática.

Suas roupas elegantes provocam comparações com ex-primeiras-damas como Jackie Kennedy, ou Melania Trump, embora sua influência política a aproxime mais de Hillary Clinton.

"Ela não é apenas sua conselheira mais próxima, a mais inteligente, mas também sua arma secreta", disse Jared Moskowitz, ex-membro do governo DeSantis, ao jornal The New York Times.

Tão conservadora quanto o marido, Casey DeSantis foi até apelidada de "cogovernadora", por estar profundamente envolvida em todas as decisões.

Entre outros assuntos, ela assessora o marido em sua comunicação, graças à experiência como apresentadora em veículos da imprensa local, um trabalho que ela deixou para trás quando a carreira política do governador decolou.

Nascida em 1980 em Ohio, está fã de equitação, formada em economia, também foi, durante um tempo, jornalista especializada em golfe, outra de suas paixões. Este devoto casal cristão se conheceu, inclusive, jogando golfe.

Casaram-se em 2009 na Disneylândia, no centro da Flórida. Eram outros tempos.

O governador da Flórida está agora no meio de uma disputa com a gigante do entretenimento, que criticou uma lei promovida por ele no ano passado, classificando-a de homofóbica.

O caminho para a Casa Branca é longo e difícil, com um rival de peso como Donald Trump. Mas, se Ron DeSantis atingir seu objetivo, grande parte do sucesso se deverá a Casey, de acordo com muitos observadores.

O próprio governador parece saber disso. Em seu último livro, ele afirma que conhecer sua esposa foi "o momento de maior sorte" da sua vida.

