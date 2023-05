Botafogo sofre no fim mas vence César Vallejo (3-2) e lidera Grupo A da Sul-Americana

O Botafogo venceu o peruano Universidad César Vallejo por 3 a 2 em casa nesta quinta-feira, em jogo da quarta rodada do grupo A da Copa Sul-Americana 2023, disputado no estádio Mansiche, na cidade de Trujillo.

O primeiro tempo foi do time carioca que abriu o placar aos 22 minutos por meio de João Victor, e depois Adryelson ampliou de cabeça aos 31 após uma assistência de Marçal e Gustavo Sauer marcou o terceiro de pé esquerdo (37'), dando a impressão de que seria um jogo tranquilo.

Mas o colombiano Yorleys Mena descontou na segunda etapa (66') e Oscar Noronha fez o segundo no minuto 77.

O Vallejo quase empatou no último lance da partida quando Mina chutou a bola na trave.

Com o resultado, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo A com oito pontos ao lado da LDU, do Equador. Ambos têm o mesmo saldo de gols (+5), mas a equipe carioca marcou mais gols do que a equatoriana.

O chileno Magallanes é terceiro com três pontos e o Vallejo, comandado pelo técnico Sebastián 'Loco' Abreu é o último, com apenas um.

Na próxima rodada, a LDU receberá a visita do Botafogo no dia 6 de junho enquanto o Vallejo vai jogar em casa com o Magallanes dois dias depois.

--- Ficha técnica

Local: Estádio Mansiche (Trujillo)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Gols:

César Vallejo: Mena (66), Noronha (77)

Botafogo: Victor (22), Adryelson (31), Sauer (37)

Cartões amarelos:

César Vallejo: Mena (33')

Botafogo: Victor (40'), Marçal (45+1')

Escalações:

César Vallejo: Carlos Grados - Juan Quinones Goicochea, Carlos Ascues, Renzo Garces, Santiago Torres (Aldair Fuentes 90+5) - Ronald Quinteros (cap), Ángel Rodríguez (Osnar Noronha 75) - Jairo Velez Cedeno (Stefano Olaya 85), Frank Ysique, Yorleys Mena, Alejandro Ramirez. Técnico: Sebastián Abreu.

Botafogo: Lucas Perri - Di Plácido, Adryelson (Philipe Sampaio 46'), Víctor Cuesta (Segovia 46'), Marçal (cap.) - Marlon Freitas, Tchê Tchê (Raí 46'), Carlos Eduardo (JP Galvão 63), João Victor, Gustavo Sauer (Junior Santos 76) - Tiquinho. Técnico: Luís Castro.

ljc/gfe/aam