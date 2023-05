As 24 Horas de Le Mans: uma corrida centenária e lendária

As 24 Horas de Le Mans comemoram nesta sexta-feira um século de existência, período em que esta prova se tornou um evento emblemático do automobilismo, à altura do Grande Prêmio da Fórmula 1 de Mônaco e das 500 Milhas de Indianápolis.

A partir de 1906, Le Mans sediou um GP organizado pelo Automobile Club de France (ACF) em um circuito de 103 quilômetros. Em 1922, foi lançada a ideia de uma corrida de 24 horas, em um circuito bem mais curto.

No dia 26 de maio de 1923, 33 carros se lançaram sob a chuva em uma pista de terra. Apesar das condições, apenas três carros abandonaram e a corrida foi vencida pelo Chenard-Walcker pilotado pelos franceses André Lagache e René Léonard, que percorreram 2.209 km a uma média de 92 km/h, em um circuito de 17.262 km.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seguem abaixo as datas que marcaram as 24 Horas de Le Mans:

- 1924: primeira vitória de um Bentley. A marca britânica venceu a prova cinco vezes até 1930, com uma equipe formada por mecânicos, mas também milionários, como Woolf Barnato, dando origem à lenda dos "Bentley Boys".

- 1929: a extensão do circuito é reduzida para 16.340 km, que é aproximadamente a atual.

- 1930: as francesas Odette Siko e Marguerite Mareuse terminam em sétimo lugar em um Bugatti, o melhor resultado até hoje para uma equipe exclusivamente feminina. Odette foi a quarta em 1932, com um parceiro masculino, o melhor desempenho de uma mulher nesta competição.

- 1931: a equipe vencedora dos ingleses Tim Birkin e Lord Howe percorre mais de 3.000 km nas 24 Horas. O recorde de distância é de 5.410 km, e foi estabelecido em 2010.

- 1936: a prova é cancelada devido a greves.

- De 1940 a 1948: as 24 Horas de Le Mans não são realizadas, devido à Segunda Guerra Mundial. O circuito foi parcialmente destruído e teve que ser reconstruído e condicionado após o conflito.

- 1949: uma jovem marca italiana, a Ferrari, consegue sua primeira vitória em Le Mans. Outras oito se seguiram (1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965). A Ferrari não participa da categoria que designa o vencedor absoluto desde 1973, mas volta a ela em 2023. Luigi Chinetti, primeiro em 1949, é, aos 41 anos, o piloto mais velho a vencer a corrida.

- 1951: a Jaguar vence. A marca britânica repetiria esta conquista cinco vezes, a última delas em 1989.

- 1952: é a vez de a Mercedes inscrever seu nome na galeria de vencedores. A rivalidade entre Jaguar, Mercedes, Ferrari e Aston Martin é intensa durante a década de 1950.

- 1955: a Mercedes do francês Pierre Levegh bate em outro carro em frente às arquibancadas na reta dos boxes e se desintegra. Seu motor explode no meio dos espectadores, causando 80 mortes. Levegh morre, as Mercedes abandonam, mas a corrida continua e termina com uma vitória da Jaguar.

- 1960: é a primeira de uma série de seis vitórias consecutivas da Ferrari. Um filme lançado em 2019, "Le Mans 1966", com os astros americanos Matt Damon e Christian Bale, conta o desafio lançado por Henry Ford II a Enzo Ferrari, que foi vencido em 1966 pela marca americana, que também ganharia em 1967, 1968 e 1969.

- 1968: a prova acontece em setembro, devido aos protestos e às turbulências político-sociais daquele ano na França.

- 1969: o piloto belga Jacky Ickx decide caminhar, e não correr, como manda a tradição, em direção ao seu carro, em protesto contra a famosa largada em "espinha", que ele considera perigosa. Ele venceu a corrida 24 horas depois, com apenas 100 metros de vantagem. Icks venceria as 24 Horas de Le Mans seis vezes no total.

- 1970: primeira vitória da Porsche. A construtora alemã venceu a prova 19 vezes no total, o recorde atual para uma marca.

- 1972: a marca francesa Matra inaugura uma série de três vitórias consecutivas. O britânico Graham Hill, que venceu a corrida naquele ano com o francês Henri Pescarolo, é o único piloto a ter conquistado a "tríplice coroa" (as 24 Horas de Le Mans, o Mundial de Fórmula 1 e as 500 Milhas de Indianápolis).

- 1990: a reta de Hunaudières, com 5,5 km de comprimento, é cortada com duas 'chicanes' para desacelerar os carros. Em 1988, um carro francês, o WM-Peugeot, ultrapassou os 400 km/h ali pela primeira vez (407 km/h, exatamente).

- 1996: o austríaco Alex Wurz se torna o mais jovem vencedor da prova, aos 22 anos. Ele ganharia novamente em 2009.

- 1997: o dinamarquês Tom Kristensen alcança a primeira de suas nove vitórias, um recorde para um piloto.

- 1998: a Mercedes retorna, pela primeira vez desde a tragédia de 1955. Seus carros 'decolam' do asfalto a toda velocidade devido a uma falha aerodinâmica em 1999 e são retirados da corrida.

- 2000: outra construtora alemã, a Audi, inicia uma sequência de 13 triunfos, até 2014. Só a Peugeot, em 2009, consegue interrompê-la. O Bentley vencedor em 2003 é realmente um Audi redesenhado, a marca britânica é, agora, propriedade da Audi.

- 2006: a Audi vence pela primeira vez em Le Mans com um carro a diesel, então considerado uma tecnologia do futuro.

- 2018: após três anos de vitórias da Porsche (2015, 2016 e 2017), é a vez de a Toyota emendar cinco triunfos consecutivos (2018, 2019, 2020, 2021 e 2022). Os motores híbridos de combustível/eletricidade sucederam os de diesel.

- 2020: devido à pandemia de covid-19, a prova é disputada com os portões fechados, e é realizada em setembro. Em 2021, foram admitidos apenas 50 mil espectadores no evento, realizado em agosto.

- 2023: é o centenário das 24 Horas de Le Mans (91ª edição). A criação de uma nova categoria, a dos Hypercars, atrai grandes nomes do automobilismo, como Porsche, Ferrari, Toyota, Peugeot e Cadillac, em um circuito que já conta com 13.626 quilômetros. Pela primeira vez, a prova será realizada com lotação máxima, com a previsão de um público de 300 mil espectadores.

jld/mcd-dr/aam/lb