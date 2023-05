Alcaraz e Djokovic poderão se enfrentar nas semifinais de Roland Garros

Com a ausência da lenda Rafael Nadal, a sorte definiu, nesta quinta-feira (25), que o atual número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, e o astro Novak Djokovic (3º) poderão se encontrar em uma potencial semifinal no torneio de Roland Garros, na França.

O mito espanhol anunciou na semana passada que não poderá lutar por seu 15º título do torneio devido a lesões e que dedicará o restante da temporada a se recuperar fisicamente para se despedir do tênis da melhor forma possível em 2024.

Mas a sua sombra já se fez presente nesta sexta-feira no sorteio da edição que começa no próximo domingo e se encerra no dia 11 de junho com a final masculina.

"Um ano marcado pela emoção", disse o presidente da Federação Francesa de Tênis, Gilles Moretton, para resumir o que significa iniciar o torneio sem Nadal, presente em todas as edições desde a sua estreia triunfal em 2005.

Com Alcaraz e Djokovic disputando a mesma metade da chave, o grande beneficiado do sorteio foi o russo Daniil Medvedev, que na segunda-feira subiu ao segundo lugar do ranking mundial após vencer o Masters 1000 de Roma, sua primeira vitória no saibro, uma superfície que sempre criticou e da qual parece estar começando a gostar.

Medvedev, que faz sua estreia contra um tenista vindo do 'qualifying', jogaria uma eventual semifinal contra o norueguês Casper Ruud (4º). Em seu possível caminho, estarão o croata Borna Coric (16º) e o italiano Jannik Sinner (8º).

Alcaraz, que horas antes havia treinado pela primeira vez na quadra Philippe Chatrier com Stan Wawrinka diante de um grande e entusiasmado público, fará sua estreia contra um tenista vindo do 'quali'.

Hipoteticamente, jogaria na terceira fase contra o canadense Denis Shapovalov (31º), nas oitavas de final contra Cameron Norrie (14º) ou o italiano Lorenzo Musetti (18º) e nas quartas de final contra o grego Stefanos Tsitsipas (5º).

Djokovic, que chega a Roland Garros depois de uma decepcionante fase no saibro marcada por problemas no cotovelo direito, enfrentaria na terceira rodada o espanhol Alejandro Davidovich (34º), nas oitavas de final Hubert Hurkacz (13º) ou Roberto Bautista (23º) e nas quartas o russo Andrey Rublev (7º).

O sérvio vai estrear contra o americano Aleksandar Kovacevic (114º).

"A juventude pressiona muito, já falamos disso há muito tempo. Talvez seja o ano, o momento em que eles vão assumir a hegemonia em Roland Garros", disse a diretora do torneio, a ex-jogadora Amelie Mauresmo, que tampouco descartou que Djokovic consiga seu 23º Grand Slam e desempate com Nadal.

"Apesar de não ter vencido muitas partidas ultimamente, voltou a ser campeão na Austrália. No Grand Slam, ele se faz presente, sabemos muito bem que esses torneios são o objetivo dele, é o que lhe interessa. É neles que ele concentra seus esforços", analisou a francesa.

De acordo com a tradição em Roland Garros, os atuais campeões nas categorias masculina e feminina comparecem ao sorteio. Com a ausência de Nadal, só houve a participação de Iga Swiatek, número 1 do mundo e vencedora há um ano.

O espanhol foi substituído pelo capitão da seleção francesa de rugby e melhor jogador do mundo em 2021, Antoine Dupont, encarregado de sortear os tenistas.

"É o meu torneio preferido, é sempre uma motivação a mais para treinar forte. Estou muito feliz de estar aqui", disse a polonesa durante a cerimônia.

Swiatek, que estreará contra a espanhola Cristina Bucsa (67ª), poderá enfrentar a cazaque Elena Rybakina (4ª) nas semifinais.

Há uma semana, a polonesa precisou abandonar o torneio de Roma nas quartas de final devido a uma lesão muscular, justamente contra Rybakina, mas já treinou na quarta-feira na quadra Suzanne Lenglen, a segunda mais importante de Roland Garros.

A outra semifinal seria, teoricamente, disputada pela bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª) e pela americana Jessica Pegula (3ª).

Paula Badosa (29ª), que vinha como principal trunfo espanhol depois de ter melhorado seu tênis nas últimas semanas, anunciou nesta quinta-feira a sua desistência devido a "uma fratura por estresse na coluna vertebral".

--- Prováveis duelos das quartas de final da edição de 2023 de Roland Garros, que começa no domingo, conforme determinou o sorteio desta quinta-feira:

- Masculino

Carlos Alcaraz (ESP/cabeça de chave N.1) - Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5)

Andrey Rublev (RUS/N.7) - Novak Djokovic (SRB/N.3)

Holger Rune (DIN/N.6) - Casper Ruud (NOR/N.4)

Jannik Sinner (ITA/N.8) - Daniil Medvedev (RUS/N.2)

- Feminino

Iga Swiatek (POL/cabeça de chave N.1) - Coco Gauff (EUA/N.6)

Elena Rybakina (CAZ/N.4) - Ons Jabeur (TUN/N.7)

Maria Sakkari (GRE/N.8) - Jessica Pegula (EUA/N.3)

Caroline Garcia (FRA/N.5) - Aryna Sabalenka (BLR/N.2)

pm/psr/dr/aam/rpr