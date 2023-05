Xi Jinping promete à Rússia 'apoio firme' em 'interesses fundamentais'

O presidente chinês, Xi Jinping, prometeu nesta quarta-feira (24) que a China apoiará os "interesses fundamentais" da Rússia durante uma reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, informou a mídia estatal.

Os dois países continuarão "se apoiando mutuamente de maneira firme em temas que afetem os interesses fundamentais de cada um e fortalecendo a colaboração nos cenários multilaterais", declarou Xi, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.

Mishustin chegou na segunda-feira à China e ontem participou de um fórum econômico em Xangai, antes de viajar para Pequim para se reunir com seu homólogo Li Qiang e com o presidente Xi Jinping.

Ele é a principal autoridade russa a visitar a China desde o início da invasão russa da Ucrânia.

Antes de se reunir com Xi, Mishustin conversou com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e destacou que "as relações entre Rússia e China alcançaram um nível sem precedentes".

"Se caracterizam por um respeito mútuo dos interesses do outro, o desejo de responder juntos aos desafios, relacionados a uma maior turbulência do cenário internacional e com a pressão de sanções ilegítimas por parte do Ocidente como um todo", afirmou o primeiro-ministro russo, após uma cerimônia de boas-vindas organizada em frente ao monumental Grande Salão do Povo, em Pequim.

Ex-rivais na Guerra Fria, China e Rússia fortaleceram suas relações diplomáticas e comerciais na última década, uma tendência que se acelerou desde que a Rússia iniciou a ofensiva contra a ex-república soviética, que a China não condenou publicamente.

