São Paulo vence Puerto Cabello (2-0) e se consolida na liderança do Grupo D da Sul-Americana

Longe de mostrar um futebol brilhante, mas com eficiência, o São Paulo venceu o venezuelano Puerto Cabello por 2 a 0 nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana-2023 e consolidou sua liderança do Grupo D do torneio.

Os gols de Wellington Rato, aos 28 minutos, em uma cobrança de falta, e de Alisson nos acréscimos (90+5') deram a vitória ao Tricolor, que ficou perto das oitavas de final ao chegar aos 10 pontos em quatro jogos.

O time paulista está à frente do argentino Tigre, que tem 6 pontos, e do colombiano Deportes Tolima, que tem 4, enquanto o Puerto Cabello segue com zero.

Tigre e Tolima se enfrentam nesta quarta-feira.

Embora o Puerto Cabello tenha tido duas boas chances de gol, com destaque para um chute de Williams Lugo na trave esquerda do goleiro Rafael, o São Paulo conduziu o jogo com tranquilidade em sua visita ao estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia.

Os primeiros de cada grupo se classificam para a próxima fase da Sul-Americana. Já os segundos enfrentarão os terceiros colocados das chaves da Copa Libertadores em uma repescagem.

