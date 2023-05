Rússia responderá 'extremamente firme' a novas incursões armadas

A Rússia responderá de forma "extremamente firme" a novas incursões armadas em seu território, prometeu nesta quarta-feira (24) seu ministro da Defesa, Serguei Shoigu, após um grande ataque de grupos procedentes da Ucrânia na região fronteiriça de Belgorod.

"Continuaremos respondendo de forma rápida e extremamente firme a este tipo de ações", afirmou Serguei Shoigu, durante uma reunião com altos escalões militares.

A Rússia disse na terça-feira que "esmagou" com sua força aérea e artilharia um comando ucraniano que atacou a região de Belgorod, na mais grave incursão em seu território desde o início do conflito no país vizinho.

A incursão foi reivindicada no Telegram pela "Legião Liberdade para a Rússia", um grupo de russos que luta do lado ucraniano e que já afirmou ter realizado ações na mesma região.

Outro grupo relacionado teria participado da operação, o "Corpo de Voluntários Russos".

Após a incursão, a região de Belgorod foi submetida a "inúmeros" ataques de drones na madrugada de terça para quarta-feira, disse o governador Viacheslav Gladkov.

