Paraguai quer fazer comércio com a China e manter relações com Taiwan

O Paraguai está disposto a fazer comércio com a China, mas sem se deixar pressionar para romper suas relações diplomáticas com Taiwan, disse, nesta quarta-feira (24), o presidente paraguaio, Mario Abdo Benitez, no Fórum Econômico de Catar.

Abdo Benítez, em fim de mandato, explicou que seu sucessor, o presidente eleito Santiago Peña, se comprometeu a manter as relações de seis décadas entre o Paraguai e Taiwan.

A China reivindica a soberania sobre Taiwan e tem minado o apoio de países latino-americanos à ilha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Paraguai é o último país sul-americano a manter vínculos com Taiwan. Honduras, que era a última nação centro-americana que ainda reconhecia o governo taiwanês, rompeu relações com a ilha em março.

As grandes empresas paraguaias e o principal candidato da oposição pediam uma mudança neste status durante a campanha eleitoral para ter acesso ao amplo mercado chinês.

No Fórum de Doha, Abdo Benítez reivindicou a potencialização da "aliança estratégica" que o Paraguai tem com Taiwan desde 2018.

"Antes, só havia cooperação entre o Paraguai e Taiwan. Agora, mudamos a estratégia" e o comércio quintuplicou. Se isto continuar, "podemos ter argumentos suficientes para defender a nossa aliança estratégica", afirmou.

"Não somos contra fazer negócios com ninguém, mas acreditamos que nossas relações diplomáticas devem permanecer firmes com Taiwan", insistiu o presidente.

Abdo Benítez afirmou que o Paraguai poderia se beneficiar de qualquer acordo comercial que o Mercosul feche com a China.

"Não é que o Paraguai não queira fazer negócios com alguém, é a outra parte que não quer fazer negócios a menos que mudemos nosso status diplomático. Se podemos usar o Mercosul para abrir o nosso mercado, não temos nenhum tipo de problema em fazê-lo", concluiu.

tw/ho/dv/mb/js/mvv/dd