Palmeiras vence Cerro Porteño (3-0) na Libertadores e fica perto da classificação

O Palmeiras goleou o Cerro Porteño por 3 a 0 nesta quarta-feira, em Assunção, pela quarta rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2023 e deu um passo importante rumo à classificação para as oitavas de final.

Os gols do Verdão foram marcados por Artur, aos 25 e 58 minutos, e Rony, aos 68.

Após a quarta rodada da chave, Bolívar e Palmeiras lideram com 9 pontos, enquanto Barcelona e Cerro Porteño estão atrás com apenas 3.

Na quinta e penúltima rodada, marcada para o dia 7 de junho, o Palmeiras vai jogar em casa com o Barcelona, enquanto o Bolívar receberá o 'Ciclón' paraguaio.

