Pai morre e filhos ficam feridos após granada guardada pelo avô explodir nos EUA

O Departamento de Homicídios do Xerife do Condado de Lake está investigando o caso

Um homem de 47 anos morreu e dois de seus filhos ficaram feridos após uma granada, que pertencia ao avô dos adolescentes explodir, em Indiana, nos EUA. O Esquadrão Antibomba do Condado de Porter precisou ser acionado. O incidente ocorreu no último sábado, 20.



Identificado como Bryan Niedert, de 47 anos, o pai estava com seu filho e sua filha - de 14 e 18 anos, respectivamente - vasculhando os pertences do avô, quando supostamente alguém poxou o pino, informou o xerife Oscar Martinez Jr.

Foi então, por volta de 18h30min, que a granada detonou e causou a morte de Bryan e os ferimentos nos adolescentes, segundo a rede de televisão estadunidense NBC News.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pai estava inconsciente quando o encontraram e declarado morto, posteriormente. Os dois adolescentes foram levados ao hospital com ferimentos causados por estilhaços da granada. O Departamento de Homicídios do Xerife do Condado de Lake está investigando o incidente.