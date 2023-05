Lenda do rock, Tina Turner morre aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner, considerada uma lenda do rock, que eletrizou plateias desde os anos 1960 e lançou álbuns de grande sucesso ao longo de cinco décadas, morreu aos 83 anos, segundo nota publicada nesta quarta-feira (24).

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner", informou uma publicação na página oficial no Instagram da cantora, oito vezes ganhadora do Grammy.

"Com sua música e sua paixão sem medida pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas do amanhã", prosseguiu a nota.

"Hoje, damos adeus a uma querida amiga, que nos deixa todo o seu maior trabalho: sua música. Toda a nossa compaixão vai para sua família", acrescentou o texto, antes de concluir:

"Tina, vamos sentir saudades".

A cantora, que morou na Suíça em seus últimos anos, alcançou a fama inicialmente ao lado do marido, Ike Turner.

O casal gravou uma série de sucessos ao longo dos anos 1960 e 1970, uma parceria musical na qual ela claramente demonstrou ter mais talento.

Depois que seu casamento conturbado e violento chegou ao fim, Tina seguiu uma frutífera carreira solo, emplacando sucessos como "What's Love Got to Do With It?", "Private Dancer" e o icônico "The Best".

