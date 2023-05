Jogo entre Patronato e Olimpia pela Libertadores é adiado devido a chuvas na Argentina

Devido às fortes chuvas na cidade de Paraná, na Argentina, o jogo desta quarta-feira (24) entre Patronato e Olímpia do Paraguai, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Libertadores, foi adiado para quinta-feira, na cidade vizinha de Santa Fe.

O Patronato, que disputa a segunda divisão do Campeonato Argentino, anunciou oficialmente que, "devido às condições climáticas, o jogo contra o Olimpia pela fase de grupos da Libertadores, programado para hoje, às 19h (horário local, mesmo de Brasília), no estádio Presbítero Grella, foi adiado".

Estreante na Libertadores, o Patronato já tinha disputado seu primeiro jogo no torneio no estádio do Colón, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético Nacional, da Colômbia.

Na segunda rodada, conseguiu jogar em Paraná e goleou o Melgar, do Peru, por 4 a 1.

Após três rodadas, todos os times do Grupo H têm chances de se classificar para as oitavas de final. O Atlético Nacional lidera a chave com 7 pontos, seguido por Olimpia (5), Patronato (3) e Melgar (1).

