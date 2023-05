Jogadores do Real Madrid e público apoiam Vini Jr. no Santiago Bernabéu

Os jogadores do Real Madrid mostraram seu apoio e carinho ao brasileiro Vinícius Júnior nesta quarta-feira (24), antes do início do jogo contra o Rayo Vallecano, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O time merengue entrou em campo vestindo a camisa com o número 20 de Vinícius, que não foi para o jogo devido a dores no joelho, após a Federação Espanhola ter retirado o cartão vermelho que recebeu contra o Valencia no domingo.

Antes do início da partida, jogadores de Real Madrid e Rayo Vallecano exibiram uma faixa com a frase "Racistas, fora do futebol", enquanto outra estendida nas arquibancadas dizia "Vinícus somos todos, basta já".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próprio Vini foi até a beira do gramado e recebeu os aplausos de jogadores e torcedores presentes no Bernabéu.

No fim de semana, o atacante brasileiro foi alvo de insultos racistas por parte de torcedores do Valencia no estádio Mestalla.

O episódio gerou uma onda de demonstrações de apoio ao jogador em todo o mundo e em todos os setores da sociedade.

pve-gr/mcd/cb/rpr