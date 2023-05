Guerra no Sudão deixa mais de um milhão de deslocados

A guerra entre o exército e os paramilitares no Sudão provocou um cenário de mais de um milhão de deslocados dentro do país desde 15 de abril, anunciou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta quarta-feira (24).

Além disso, 319.000 pessoas fugiram para os países vizinhos, em particular o Egito, que recebeu 132.000; e Chade, onde foram registradas 80.000 chegadas, segundo a agência da ONU.

Os combates pareciam menos intensos nesta quarta-feira na capital sudanesa Cartum, no segundo dia de uma trégua de uma semana entre o exército e os paramilitares para permitir a saída dos civis e entrada de ajuda humanitária.

Desde 15 de abril, a guerra entre o exército, comandado pelo general Abdel Fatah al Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), comandadas pelo general Mohamed Hamdan Daglo, deixou quase mil mortos neste país, um dos mais pobres do mundo.

