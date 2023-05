Fluminense visita The Strongest na Bolívia para garantir vaga nas oitavas da Libertadores

Com 100% de aproveitamento no Grupo D, o Fluminense visita o The Strongest nesta quinta-feira (25) na Bolívia para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O Tricolor carioca vai encarar os 3.600 metros de altitude em La Paz, no estádio Hernando Siles, depois de três vitórias em três jogos, a última delas a goleada por 5 a 1 sobre o River Plate, no Maracanã.

Se conseguir os três pontos, o time do técnico Fernando Diniz se classifica para as oitavas independentemente do que acontecer no duelo entre Sporting Crisal e River, que se enfrentam também na quinta-feira.

No Campeonato Brasileiro, o Fluminense é o terceiro colocado com 13 pontos em sete jogos e vem de derrota por 1 a 0 no clássico contra o Botafogo, líder com 18 pontos.

Em La Paz, a equipe não terá o lateral Marcelo, fora por lesão, e Guga deve entrar em seu lugar. Além disso, os volantes Felipe Melo e Alexsander e o atacante Keno são dúvida com problemas físicos.

O técnico do The Strongest, o argentino Claudio Biagio, tem todo o elenco à disposição e conta com o poderio ofensivo da dupla de ataque formada por Enrique Triverio e Jhon García para encarar o Fluminense.

O time de La Paz tem os mesmos três pontos de Sporting Cristal e River Plate na classificação e não pode tropeçar em casa para não se complicar na fase de grupos.

"Não temos margem de erro, temos que vencer o jogo", reconheceu o volante Alvaro Quiroga.

No Campeonato Boliviano, o The Strongest é o líder com 30 pontos em 13 jogos. Na última rodada, o time goleou o Club Vaca Díez por 4 a 1.

Prováveis escalações:

The Strongest: Guillermo Viscarra - Gonzalo Castillo, Adrián Jusino, Carlos Roca, Saúl Torres - Jeyson Chura, Alvaro Quiroga, Luciano Ursino, Gabriel Sotomayor - Jhon García e Enrique Triverio. Técnico: Claudio Biagio.

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Nino, Manoel, Guga - André, Lima, John Arias, Gabriel Pirani - Thiago Santos e Alan. Técnico: Fernando Diniz.

