Flamengo empata com Ñublense (1-1) e segue em 2º no Grupo A da Libertadores

O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Ñublense em sua visita ao Chile, pela quarta rodada do grupo A da Copa Libertadores-2023.

Gabigol abriu o placar para o time carioca com um chute de pé esquerdo de fora da área aos 34 minutos e Jorge Henríquez empatou no segundo tempo (72'), levando a torcida à loucura no estádio Municipal de Concepción, a 500 quilômetros da capital Santiago.

Com esse resultado o rubro-negro chegou aos cinco pontos no Grupo A, bem atrás do líder Racing, da Argentina, que tem 10. Mais atrás estão Ñublense (4 pontos) e Aucas, do Equador, com três.

O Flamengo precisa vencer na próxima rodada, quando recebe o Racing no Maracanã, no dia 8 de junho. O Ñublense enfrentará o Aucas um dia antes.

