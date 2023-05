Conmebol investiga denúncia de racismo em jogo da Sul-Americana na Argentina

A Conmebol abriu uma investigação após o jogador colombiano Hugo Rodallega, do Independiente Santa Fe, denunciar que sofreu insultos racistas por parte de torcedores do Gimnasia y Esgrima de La Plata, em jogo na noite de terça-feira (23) pela Copa Sul-Americana, na Argentina.

"A Conmebol é contra todo tipo de discriminação e inclusive aumentou as punições para combater o racismo no futebol", expressou uma fonte da federação.

Os responsáveis pelo comitê disciplinar da Conmebol tomaram de imediato as devidas providências e abriram um processo pelo caso, informou nesta quarta-feira a fonte consultada pela AFP.

Rodallega afirmou que foi chamado de "macaco" e "negro" durante uma discussão no final do primeiro tempo, após as expulsões de Felipe Sánchez, do Gimnasia, e Wilson Moreno, do Santa Fe.

"É uma tristeza virmos aqui (Argentina) e isso acontecer. Não digo que perdemos o jogo por causa das pessoas, mas a questão do racismo cansa", lamentou o jogador em declarações à transmissão oficial da partida, que terminou com a vitória do time argentino por 1 a 0.

Nesta quarta-feira, o vice-presidente do Gimnasia, Juan Pablo Arrien, repudiou os insultos racistas recebidos pelo colombiano.

"Nós como instituição repudiamos qualquer ato pontual e individual que tenha ocorrido contra o jogador", afirmou Arrien, que acrescentou que o clube está trabalhando para identificar as pessoas que ofenderam Rodallega.

"Não acontece só na Europa", admitiu o dirigente. "O futebol ainda tem muito a aprender, mas temos que lutar para melhorar em tudo o que pudermos".

A denúncia chega em um momento de preocupação em nível mundial em relação ao racismo por conta dos ataques sofridos pelo brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, no jogo do último domingo, contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

