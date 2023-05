Comunicado do Business Wire :stc group

A center3, de propriedade do grupo stc, em nome dos parceiros do consórcio EMC Subsea Cable Company Ltd (EMC Company) e Alcatel Submarine Networks (ASN), líder na fabricação e instalação de sistemas ópticos submarinos, anunciou a assinatura do Contrato de Fornecedor para a construção de dois cabos de dados submarinos e terrestres (EMC West) que conectarão a Arábia Saudita à Europa. A segunda fase do Sistema EMC (EMC Global) que conectará a Arábia Saudita com a Ásia está sendo finalizada e anunciada em breve.

O projeto da EMC permite que a Arábia Saudita, Grécia e Chipre aproveitem sua posição geográfica. Ele oferece um novo corredor de dados muito necessário, posicionando os três países no epicentro de uma infraestrutura de conectividade digital, que se tornará a pedra angular da era da transformação digital.

O cabo EMC foi projetado, desde o início, para realizar a Visão 2030 e a Grécia 2.0 da Arábia Saudita ao transformar a Arábia Saudita em um "Centro Digital" que conecta a Ásia com a Europa e a África e posicionando a Grécia e Chipre como "Gateway de Dados do Leste da União Europeia".

A ASN começará a construir o EMC West, ligando Haql (Arábia Saudita) a Gênova (Itália) e Marselha (França), via Chipre e Grécia. Os dois cabos, consistindo em múltiplos Pares de Fibra, terão filiais em Chipre, Creta e Atenas. Espera-se que o sistema EMC opere no primeiro trimestre de 2026 (data em que estará pronto para serviço).

Os parceiros do consórcio EMC expressaram sua gratidão e apreço a todas as partes interessadas. Eles parabenizaram suas equipes e os ministérios relacionados por facilitar a implementação deste projeto inovador e de alta visibilidade.

Sobre a center3

A center3 é um data center integrado líder e provedor de dados na região MENA, atendendo hiperescaladores, provedores de conteúdo, provedores de nuvem e operadoras e empresas internacionais globais. A empresa oferece serviços e escalabilidade inigualáveis por meio de suas plataformas integradas e soluções estratégicas de conectividade internacional, permitindo que seus clientes atendam melhor os clientes regionais.

