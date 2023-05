Comunicado do Business Wire :Shufti Pro

Shufti Pro, líder em prestar serviços de verificação de identidade, atualiza seu serviço KYC para garantir um aumento de 100% na taxa de integração para empresas com segurança imbatível. Com um serviço KYC avançado, o Shufti Pro visa tornar os processos de integração de clientes mais rápidos, fáceis e seguros para empresas internacionais.

Hoje em dia, as empresas perdem muitos clientes experientes e legítimos devido a processos de integração arcaicos, lentos e frustrantes. Por esta razão, as empresas buscam uma forma eficiente e segura que agilize o processo de integração de clientes legítimos. O avanço do Shufti Pro nos serviços KYC oferece maior segurança e precisão com uso de algoritmos de IA para verificar dados do usuário e atividades de identificar atividades fraudulenta. O serviço KYC avançado garante aumento das taxas de integração em 100%, ao ajudar as empresas a integrar clientes com confiança e risco reduzido de fraude, enquanto cumprem regulamentos KYC.

A Shufti Pro oferece soluções IDV com base em IA para empresas de Fintech, Regtech, bancos e muitos outros setores. A empresa oferece soluções IDV a empresas de todos os portes devido a seu alcance mundial e possui uma taxa de precisão de verificação sem precedentes de 99%. A empresa vem avançando em seu serviço KYC para revolucionar o processo de integração.

"Estamos comprometidos em oferecer às empresas as mais avançadas soluções de verificação de identidade", disse Victor Fredung, Diretor Executivo da Shufti Pro. "Com nosso serviço KYC avançado, estamos levando nosso compromisso ao próximo nível, ao oferecer às empresas uma solução confiável que aumenta sua taxa de integração a 100%, enquanto proporciona segurança imbatível."

A Shufti Pro apresentou recentemente um Serviço de Avaliação de Risco, que analisa os fatores de risco dos clientes bem como identifica e previne fraudes. A empresa também ganhou o World Financial Award (Prêmio Financeiro Mundial) pelo uso excepcional de IA em 2022 e divulgou seu relatório de fraudes de identidade em 2022, não mostrando sinais de desaceleração fraudes nos próximos anos. Para ler todo o relatório, clique aqui.

Sobre a Shufti Pro

A Shufti Pro é líder em prestar serviços IDV, ao oferecer soluções KYC, KYB, KYI, AML, verificação biométrica e OCR, e acelerar a confiança a nível mundial. Possui seis escritórios internacionais e lançou 17 produtos e soluções IDV complementares desde sua criação em 2017.

Contato

Paul Keene Gerente Sênior de Marketing Digital | Shufti Pro [email protected] +44 020 3435 6498

Market Pro Parceria de Marketing | Shufti Pro [email protected]

