Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA fabricou sete de cada 10 produtos com materiais melhores em 2022, de acordo com o relatório de sustentabilidade 2022 da empresa, devido ao seu aumento do uso de materiais reciclados.

Materiais melhores, como algodão e viscose de fontes certificadas ou poliéster reciclado, têm uma pegada ambiental menor em termos de emissões de CO2 e permitem que a PUMA melhore seu impacto ambiental em toda a sua linha de produtos. Desde 2017, a PUMA conseguiu reduzir as emissões de CO2 de seus materiais em 32 %. As emissões totais de CO2 poderiam ser reduzidas em 7 %*, apesar de um crescimento significativo nas vendas.

"Nossa estratégia Forever Better visa tornar a PUMA melhor em toda a cadeia de valor, seja em materiais, emissões de carbono, circularidade ou direitos humanos", disse Anne-Laure Descours, diretora de Fornecimento da PUMA. "Sabemos que ainda há muito trabalho a ser feito, mas estamos estimulados pelo progresso que fizemos no ano passado."

Enquanto a PUMA, que está a caminho de atingir sua meta de fabricar nove de cada 10 produtos com materiais melhores até 2025, continuou alimentando 100 %* de seus escritórios, lojas e armazéns com energia renovável em 2022, seus fornecedores também aumentaram o uso de energia renovável na cadeia de abastecimento, onde se origina a maior parte das emissões de carbono da empresa.

Os principais fornecedores da PUMA, que representam cerca de 80% do volume de produção da empresa, mais que dobraram seu consumo de energia renovável em apenas um ano - de 0,2 % em 2017 para 11 % em 2022. Isso foi conseguido através da instalação de sistemas de energia solar de grande escala em fornecedores selecionados e da compra de certificados de energia renovável. Até 2025, a PUMA pretende mais do que duplicar este número e fazer com que seus principais fornecedores obtenham um quarto de suas necessidades de energia de fontes renováveis.

Mais de 50 % do poliéster usado nas roupas e acessórios da PUMA vem de materiais reciclados e a empresa também começou a aumentar o uso de algodão reciclado.

Ao mesmo tempo, a PUMA progrediu com seus experimentos Forever Better no RE:SUEDE, que testa um tênis biodegradável, e no RE:FIBRE, que visa ampliar as tecnologias de reciclagem de poliéster mais avançadas. Ambos os projetos continuam em 2023.

Para garantir que os direitos de mais de meio milhão de trabalhadores na cadeia de suprimentos da PUMA fossem respeitados, a empresa compilou relatórios de auditoria de 510 fábricas que produzem produtos e materiais acabados em 2022.

O relatório de sustentabilidade da PUMA está disponível em https://annual-report.puma.com. Como resultado do feedback que a PUMA recebeu durante sua primeira "Conferência do povo" em Londres em 2022 e para alcançar o público jovem, partes do relatório de sustentabilidade também serão disponibilizadas em formato podcast no Spotify, com lançamento marcado para 1º de junho de 2023 .

* Inclui certificados de atributos de energia renovável

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

