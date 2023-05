Comunicado do Business Wire :CTS Engines and Engine Alliance

A CTS Engines (CTS) anunciou que foi selecionada para prover serviços de MRO à Engine Alliance (EA) para motores a jato com turboventilador GP7200. A EA é uma joint venture 50-50 entre a Pratt & Whitney e a General Electric para o desenvolvimento, produção e serviço do GP7200. O GP7200 é o motor de ponta para aeronaves A380, pois combina a confiabilidade e a engenhosidade dos motores PW4000 e GE90, enquanto fornece o motor mais silencioso e econômico para o A380.

"Em 2019, a Engine Alliance mudou seu foco operacional para serviços de pós-venda e suporte ao cliente. A parceria com a CTS irá nos ajudar a atender às altas expectativas de nossos clientes", disse Amy Johnston, Presidente da EA. "A equipe de liderança da CTS traz uma perspectiva exclusiva que vem de anos de experiência em companhias aéreas, oficinas de MRO e OEMs, e estamos confiantes de que a CTS irá proporcionar os resultados que nossos clientes de companhias aéreas requerem", declarou Johnston.

"Estamos empolgados com a parceria com a EA para prover serviços de MRO ao GP7200. Esta é uma fantástica oportunidade para aprendermos as melhores práticas das maiores empresas de motores do mundo, enquanto oferecemos qualidade, confiabilidade e tempo de resposta de classe mundial", disse Vesa Paukkeri, Diretor Executivo da CTS.

Sobre a CTS Engines

A CTS Engines é líder mundial em manutenção de motores já em operação, repensando os negócios como sempre. Com sede em Fort Lauderdale, FL, a CTS Engines é uma empresa de MRO independente que presta serviços completos de manutenção, reparo, revisão e testes para proprietários e operadores de motores de aeronaves com fuselagem larga. Damos orgulhosamente suporte a uma ampla gama de clientes comerciais e militares. Desde 2002, a CTS Engines construiu sua reputação na capacidade de oferecer a seus clientes soluções econômicas e de alta qualidade para manutenção de motores. Nossa missão é manter os motores já em operação de nossos clientes voando por mais tempo e com mais confiabilidade do que qualquer outra empresa de MRO no mundo.

Sobre a Engine Alliance

A Engine Alliance (EA) é uma joint venture 50-50 da GE (NYSE:GE) e Pratt & Whitney (P&W), uma empresa da Raytheon Technologies (NYSE:RTX). Os parceiros em distribuição de receitas incluem a MTU Aero Engines da Alemanha, a SAFRAN Aero Boosters da Bélgica e a SAFRAN Aircraft Engines da França. A EA fabrica e faz a manutenção do motor mais silencioso, confiável e econômico para o A380, o GP7200.

Para mais informação, apenas imprensa: CTS Engines Alejandra Meza [email protected]

Para mais informação sobre a CTS Engines, acesse nosso site: www.CTSEngines.com

