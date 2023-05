Cantora Tina Turner morre aos 83 anos

A cantora americana Tina Turner, considerada uma lenda do rock, que eletrizou plateias desde os anos 1960 e lançou álbuns de grande sucesso ao longo de cinco décadas, morreu aos 83 anos, segundo nota publicada nesta quarta-feira (24).

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner", informou o comunicado publicado na página oficial no Instagram da cantora, oito vezes ganhadora do Grammy. Tina alcançou a fama inicialmente ao lado do marido, Ike Turner, e depois seguiu uma frutífera carreira solo após se libertar do casamento violento.

