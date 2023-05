Brighton empata com Manchester City (1-1) e garante classificação para Liga Europa

O Brighton coroou a sua grande temporada com um empate em 1 a 1 diante do já campeão Manchester City nesta quarta-feira (24), e conquistou o ponto necessário para garantir a classificação para a próxima edição da Liga Europa.

Com este jogo adiado da 32ª rodada da Premier League, a equipe comandada pelo italiano Roberto de Zerbi soma 62 pontos e ocupa a sexta posição, fora do alcance do Aston Villa (que tem 58 pontos), no momento em que resta apenas uma rodada para o fim do campeonato.

O empate põe fim à sequência de 12 vitórias consecutivas que o time de Pep Guardiola havia emendado e que o levou a ultrapassar o Arsenal e a se sagrar campeão.

Phil Foden abriu o placar para o City aos 25 minutos e a joia do Brighton, o jovem paraguaio Julio Enciso (de 19 anos), marcou o gol de empate para os donos da casa aos 38.

Depois de uma brilhante temporada, o objetivo do Brighton agora será manter seus principais jogadores, a começar pelo equatoriano Moisés Caicedo e pelo argentino Alexis Mac Allister, cobiçados pelos grandes nomes da Premier League.

--- Jogos adiados da 32ª rodada do campeonato inglês e classificação:

- Quarta-feira:

Brighton - Manchester City 1 - 1

- Quinta-feira:

(16h00) Manchester United - Chelsea

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 89 37 28 5 4 94 32 62

2. Arsenal 81 37 25 6 6 83 43 40

3. Newcastle 70 37 19 13 5 67 32 35

4. Manchester United 69 36 21 6 9 52 41 11

5. Liverpool 66 37 19 9 9 71 43 28

6. Brighton 62 37 18 8 11 71 51 20

7. Aston Villa 58 37 17 7 13 49 45 4

8. Tottenham 57 37 17 6 14 66 62 4

9. Brentford 56 37 14 14 9 57 46 11

10. Fulham 52 37 15 7 15 54 51 3

11. Crystal Palace 44 37 11 11 15 39 48 -9

12. Chelsea 43 36 11 10 15 36 42 -6

13. Wolverhampton 41 37 11 8 18 31 53 -22

14. West Ham 40 37 11 7 19 41 53 -12

15. AFC Bournemouth 39 37 11 6 20 37 70 -33

16. Nottingham 37 37 9 10 18 37 67 -30

17. Everton 33 37 7 12 18 33 57 -24

18. Leicester 31 37 8 7 22 49 67 -18

19. Leeds 31 37 7 10 20 47 74 -27

20. Southampton 24 37 6 6 25 32 69 -37

