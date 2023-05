Vinicius Jr não será suspenso apesar de sua expulsão contra o Valencia, diz federação espanhola

Apesar de ter sido expulso por agredir um adversário no último domingo na partida contra o Valencia, o atacante brasileiro do Real Madrid Vinicius Junior, que foi alvo de insultos racistas por parte de alguns torcedores, não será suspenso, anunciou nesta terça-feira a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A Comissão de Competições da RFEF aceita as alegações do Real Madrid sobre o cartão vermelho que Vinícius recebeu por dar um tapa em Hugo Duro após rever as imagens do vídeo, o que levou ao pedido de "anulação da referida expulsão".

