Ucrânia é incapaz de ganhar a guerra da Rússia, diz primeiro-ministro húngaro

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, considerou, nesta terça-feira (23), que a Ucrânia não tem a possibilidade de ganhar a guerra da Rússia e defendeu negociar com Moscou para encerrar o conflito.

O líder nacionalista, que mantém uma posição divergente em relação a outros países da UE sobre a disputa e se nega a ajudar militarmente a Ucrânia, reiterou seu pedido por um cessar-fogo.

"É evidente que a solução militar não funciona", declarou no Fórum Econômico do Catar, em Doha, e acrescentou que a invasão russa da Ucrânia, lançada em fevereiro de 2022, é o resultado do "fracasso da diplomacia".

"Se alguém olhar a realidade, os números, o contexto, e o fato de que a Otan não está disposta a enviar tropas, é evidente que não há vitória possível para os pobres ucranianos no campo de batalha. Essa é a minha posição", explicou o dirigente húngaro.

Orban mantém vínculos com o Kremlin e é um dos poucos dirigentes da UE que não visitou Kiev desde o início da invasão.

Segundo o chefe de Governo da Hungria, deveria haver um cessar-fogo e depois uma negociação com Moscou de um novo acordo de segurança para a Europa.

"Claro que a Ucrânia é muito importante enquanto Estado, mas, a longo prazo, e do ponto de vista estratégico, o que está em jogo é o futuro da segurança da Europa", explicou.

Nesse sentido, acrescentou: "Está claro que sem os Estados Unidos não há arquitetura de segurança na Europa. E essa guerra só poderá acabar (...) se os russos chegarem a um acordo" com Washington.

Metade do consumo de energia da Hungria depende da Rússia. Em paralelo, o governo de Budapeste está negociando um acordo de importação de gás com o Catar, indicou Orban, que espera começar a receber o combustível em 2026.

