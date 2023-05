Time da 2ª divisão alemã anuncia ingressos gratuitos

Fortuna Düsseldorf fecha parceria com empresas locais para atrair mais torcedores. Iniciativa será testada em três partidas da próxima temporada e poderá ser expandida a todos os jogos em casa em 2024.O clube Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão do futebol alemão, lançou uma campanha inovadora com que espera aumentar o comparecimento de seus torcedores aos jogos em seu estádio e "revolucionar" a forma de fazer negócios do futebol, ao oferecer ingressos grátis para a torcida. A iniciativa Fortuna für Alle (Fortuna para todos) visa a eliminação gradual da renda obtida com os ingressos, com uma fase de testes em três partidas da próxima temporada, a começar em 28 de agosto, e, possivelmente, expandindo o esquema para todos os 17 jogos em casa em temporadas seguintes. O Fortuna planeja compensar a perda do faturamento com a venda dos ingressos – que corresponde a cerca de 15% da renda total das equipes na Bundesliga 2, a segunda divisão do campeonato alemão – com 45 milhões de euros (R$ 248,8 milhões) em investimentos nos próximos cinco anos, financiados por um grupo de grandes empresas locais. Entre estas estão a seguradora Provinzial, a gigante da tecnologia Hewlett Packard e o banco Targobank. A iniciativa também conta com a participação da ONG Common Goal, um fundo coletivo de doações de jogadores e técnicos que apoia ações de caridade em todo o mundo. Além de compensar a perda da venda dos ingressos, o dinheiro também será investido nas equipes de futebol masculina e feminina e nas categorias de base (20% do total), assim como na infraestrutura digital do estádio Merkur-Spiel-Arena (20%), em iniciativas populares de esporte e na sustentabilidade da cidade de Düsseldorf (10%). "Damos início a um novo caminho em que abriremos mão gradualmente da renda dos ingressos", afirmou o presidente do clube, Alexander Jobst, em conferência de imprensa nesta quarta-feira (26/04), na ocasião do lançamento da iniciativa. "Sejam sócios do Fortuna, detentores de ingressos para a temporada, torcidas organizadas, visitantes frequentes ou torcedores das equipes de fora, queremos permitir que todos possam assistir aos jogos gratuitamente e queremos enraizar o Fortuna de maneira mais firme na nossa cidade." "Com a ajuda das fortes empresas locais, poderemos fazer o negócio em torno do futebol de maneira diferente em Düsseldorf. Temos a esperança, confiança e convicção de que outros se juntarão a nós. O futebol pertence, acima de tudo, aos torcedores", concluiu Jobst. Torcedores desconfiados A iniciativa foi recebida com cautela entre os grupos de torcedores. "Há muito tempo achamos que o futebol deve ser para todos, e que isso tem muito a ver com o preço dos ingressos. Assim sendo, com as informações que temos, vemos com bons olhos a ideia", afirmou Thomas Kessen, da aliança nacional de torcidas Unsere Kurve. O presidente Jobst assegura que a iniciativa Fortuna para Todos não incluirá a venda de ações do clube para investidores, algo considerado inaceitável por muitos torcedores alemães, que querem salvaguardar o controle dos clubes pelos sócios. Ainda assim, Kessen se preocupa com a potencial influência que os investidores poderão querer ter em troca do apoio. "Privilégios como a enorme letra 'T' em Munique podem acabar arruinando uma boa ideia", afirmou, se referindo à logomarca da empresa Telekom no estádio Allianz Arena, do Bayern de Munique, formada por torcedores que têm de vestir ponchos brancos em determinados assentos. Ele também lamenta que essa ideia "venha de um time cujo estádio raramente está cheio". Potencial inexplorado Com 27 mil sócios, o Fortuna Düsseldorf é o 14º maior clube de futebol da Alemanha, mas nos últimos anos esteve na primeira divisão somente entre 2018 e 2020. Atualmente está na sexta posição da tabela da Bundesliga 2. A esperança do acesso à elite do futebol alemão na próxima temporada se esvaneceu após a derrota fora de casa para o Nuremberg, no fim de semana. O prefeito Stephan Keller, porém, garante que "Düsseldorf é uma cidade do esporte com clubes profissionais e amadores fantásticos que recebe grandes eventos, incluindo os Jogos Invictus e partidas da Copa da Europa em 2024. Como capital estadual, é do nosso interesse apoiar nosso clube." Mas, apesar de estar na sétima maior cidade da Alemanha e capital do estado mais populoso do país, a Renânia do Norte-Vestfália, o clube sofre para conseguir se sobressair numa região dominada por vizinhos ilustres como Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach e Colônia FC. Até mesmo o Bayer Leverkusen, de propriedade da gigante farmacêutica Bayer e com número menor de torcedores, possui uma reputação maior na Europa. Modelo inviável para outros clubes Esses clubes vão acompanhar o desenrolar da iniciativa em Düsseldorf com interesse e cautela, mas não dão sinais de querer adotar medidas semelhantes. "Sempre vemos de maneira positiva toda ideia inovadora para proporcionar uma experiência emocionante no estádio para um número maior de torcedores", comentou o diretor do Colônia FC, Markus Rejek, a um blog de torcedores da equipe. "Mas, um modelo viável de longo prazo é, em última instância, baseado em como financiamos a experiência no estádio no futebol profissional, e não conseguiríamos isso sem a renda dos ingressos vinda de nossos torcedores. Dessa forma, aguardaremos para ver como a iniciativa [em Düsseldorf] se desenvolve e se eles conseguem financiá-la por mais que três jogos", disse Rejek. A média de comparecimento da torcida do Fortuna ao estádio na temporada atual é de 30 mil, a mais alta desde que o time estava na primeira divisão. Mesmo assim, nos jogos em casa, a arena com capacidade para 54,6 mil – que receberá jogos da Copa da Europa em 2024 – só fica lotada pela metade. No próximo domingo, o Fortuna recebe em casa o Karlsruher SC. Os ingressos ainda não serão gratuitos, mas, com a repercussão do anúncio da iniciativa Fortuna para todos, o clube espera um aumento no comparecimento dos torcedores.