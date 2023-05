Sparta Praga é campeão tcheco depois de nove anos

O Sparta Praga garantiu seu 37º título do Campeonato Tcheco ao empatar em 0 a 0 com o Slovacko nesta terça-feira (23), nove anos depois de sua última conquista.

Com esse resultado, o Sparta abre quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Slavia Praga, a uma rodada do fim do campeonato, e não pode mais ser alcançado na tabela.

O Sparta Praga não era campeão tcheco desde 2014. Com o título, o time comandado pelo técnico dinamarquês Brian Priske garantiu uma vaga na fase prévia da próxima edição da Liga dos Campeões.

