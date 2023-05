Saka renova contrato com o Arsenal

O atacante inglês Bukayo Saka assinou um contrato de longa duração com o Arsenal, anunciou nesta terça-feira (23) o clube londrino, sem informar a duração do novo vínculo do jogador.

Segundo a imprensa britânica, Saka, de 21 anos, firmou com os 'Gunners' até 2027.

"Manter nossos melhores jovens talentos é essencial para o nosso progresso contínuo e Bukayo representa uma parte muito importante para a nossa equipe e para o futuro", comemorou o técnico Mikel Arteta, citado em um comunicado do Arsenal.

Na atual temporada, Saka marcou 14 gols e fez 11 assistências.

"Os sonhos não se tornam realidade em uma noite. Isso leva tempo. Este clube tem sido como uma família para mim desde os meus oito anos. Deram tudo a mim, e eu também dei tudo em troca", disse o jogador.

"Além de ser um talento fantástico, Bukayo é uma pessoa especial. Ele é amado por todos nós e todo o mérito é dele e de sua família, pelo trabalho duro e comprometimento de todos, que o permitiram alcançar este nível", acrescentou Arteta.

O Arsenal, que durante boa parte da temporada liderou o Campeonato Inglês, perdeu no último fim de semana para o Nottingham Forest por 1 a 0, derrota que selou o título do Manchester City.

