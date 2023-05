Relógio do último imperador da China é leiloado por US$ 5 milhões

Um relógio de pulso Patek Philippe que pertenceu ao último imperador da China foi vendido por mais de US$ 5 milhões (em torno de 24,8 milhões de reais na cotação atual) em um leilão realizado nesta terça-feira (23), em Hong Kong.

O relógio Reference 96 Quantieme Lune, que inclui o desenho de uma fase lunar em forma de coroa em seu mostrador, pertenceu, originalmente, a Aisin-Gioro Puyi, o último monarca da dinastia chinesa Qing.

Puyi se tornou imperador em 1908, com apenas dois anos de idade, e sua vida foi imortalizada no filme "O Último Imperador", dirigido por Bernardo Bertolucci, vencedor do Oscar.

Mais de duas décadas depois, Puyi foi colocado como imperador do Estado fantoche da Manchúria, então ocupada pelos japoneses, antes de ser capturado em 1945 após a queda do Japão e levado para um campo de prisioneiros soviético.

A casa de leilões britânica Phillips disse ter documentos que mostram que Puyi levou o relógio para o campo.

A expectativa inicial era que a peça fosse vendida por cerca de US$ 3 milhões (quase 15 milhões de reais, na cotação atual). Após cinco minutos de lances, acabou sendo arrematado por US$ 5,1 milhões (em torno de 25,3 milhões de reais na cotação atual).

Conforme as memórias do sobrinho de Puyi, Aisin-Gioro Yuyuan, o relógio era um "objeto pessoal" do imperador deposto, que o entregou a seu intérprete russo para que o guardasse quando saiu da prisão.

Embora tenha significativo valor histórico, este Patek Philippe está longe de ser o relógio mais caro já vendido em um leilão. Em 2019, um Patek Philipe "Grandmaster Chime" foi vendido por US$ 31 milhões (cerca de 1,5 bilhão de reais na cotação atual). Este relógio é, supostamente, o mais complexo já produzido pela relojoaria de luxo.

